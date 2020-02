La publicación que escribió Caroline Flack en Instagram antes de quitarse la vida y que nunca llegó a publicar

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Días antes de quitarse la vida, la presentadora británica Caroline Flack escribió un texto en el que contaba cómo su mundo se había derrumbado tras los cargos de agresión en su contra. Aunque su intención era compartir aquellas palabras en Instagram, jamás llegó a publicarlas. Siguiendo los consejos de su equipo legal, Flack decidió en el último momento no subir a la red social el mensaje. Y nadie lo leyó hasta ahora.

Por infobae.com

La familia de la conductora de Love Island envió al diario británico Eastern Daily Press el texto íntegro que redactó Caroline Flack días antes de suicidarse. En las líneas, la presentadora aseguró que no era ninguna maltratadora, y reveló que en la noche del 12 de diciembre no agredió a su novio, sino que fue “un accidente”.

“El 12 de diciembre de 2019 fui arrestada por agredir a mi novio. En sólo 24 horas mi mundo entero y mi futuro se me escaparon de las manos, y todos los muros que había tardado tanto en construir a mi alrededor se derrumbaron. […] Siempre he asumido la responsabilidad de lo que pasó esa noche. Incluso esa misma noche. Pero la verdad es que fue un accidente. He estado sufriendo varias crisis emocionales desde hace mucho tiempo. Pero no soy una maltratadora. Tuvimos una discusión y ocurrió un accidente. Un accidente. La sangre que alguien VENDIÓ a un diario era MI sangre y fue algo muy triste y muy personal”, relató Flack.

En el texto, la presentadora de televisión también confesó que había decidido hablar de sus sentimientos porque sus padres y su familia no podían soportar más aquel sufrimiento que había provocado.

“La razón por la que hablo hoy es porque mi familia no puede soportarlo más. He perdido mi trabajo, Mi casa. La posibilidad de hablar. Y la verdad se ha ido escapando de mis manos y se ha utilizado como entretenimiento. No puedo pasar cada día escondida, mientras me dicen que no diga nada ni hable con nadie. Lamento mucho todo lo que ha pasado mi familia y todo lo que han tenido que soportar mis amigos por lo que yo he ocasionado”, añadió.

A finales de enero, la presentadora de 40 años le enseñó el texto a su madre y le preguntó su opinión. Aunque quería desahogarse y dar su versión de los hechos, su equipo legal le aconsejó que no publicara el mensaje. Este sábado 15 de febrero, las autoridades hallaron el cuerpo de Caroline Flack en su departamento de Stoke Newington. Y ahora, una investigación confirmó que la joven se ahorcó dentro del domicilio, según informó el diario británico Daily Mail.

Tras enviar el texto al medio local, la madre de la presentadora, Chris, dijo que su hija quería que se escuchara “su pequeña voz”.

“Se dijeron muchas mentiras, pero así era como ella se sentía y mi familia y yo quisimos que la gente leyera sus propias palabras. Carrie estaba rodeada de amor y de amigos, pero esto fue demasiado para ella. Sus amigos Molly, Lou, Sam, Liam y Simon se merecen una mención muy especial, muchas gracias por esforzarse tanto por mantenerla a salvo. Jody, su hermana gemela, estuvo ahí siempre para ella, toda su vida, pero esta vez nada le pudo aliviar el dolor por tal injusticia”, explicó la madre de la presentadora.

Por último, aclaró que en el texto su hija nunca quiso culpar ni señalar a nadie.

“Estaba describiendo cómo se sentía y por lo que había pasado, nada más que eso. No está culpando a nadie ni señalando a nadie”, añadió Chris.

El texto íntegro de Caroline Flack

“Para muchas personas, ser arrestado por delito de agresión es una forma extrema de tener algún tipo de despertar espiritual, pero para mí se ha convertido en lo normal. He sufrido estrés una y otra vez durante toda mi vida. He aceptado vergüenza y opiniones tóxicas de mi vida en los últimos 10 años y todavía me decía que era parte de mi trabajo. Así que no me quejé.

El problema con esconder las cosas debajo de la alfombra es que están todavía ahí, y en algún momento van a salir de esa alfombra, y todo lo que vas a sentir es vergüenza y pena.

El 12 de diciembre de 2019 fui arrestada por agredir a mi novio. En sólo 24 horas mi mundo entero y mi futuro se me escaparon de las manos, y todos los muros que había tardado tanto en construir a mi alrededor se derrumbaron. De repente estoy en un tipo diferente de escenario y todo el mundo está viendo cómo sucede.

Siempre he asumido la responsabilidad de lo que pasó esa noche. Incluso esa misma noche. Pero la verdad es que fue un accidente. He estado sufriendo varias crisis emocionales desde hace mucho tiempo.

Pero no soy una maltratadora. Tuvimos una discusión y ocurrió un accidente. Un accidente. La sangre que alguien VENDIÓ a un diario era MI sangre y fue algo muy triste y muy personal.

La razón por la que hablo hoy es porque mi familia no puede soportarlo más. He perdido mi trabajo, Mi casa. Mi capacidad de hablar. Y la verdad se ha ido escapando de mis manos y se ha utilizado como entretenimiento.

No puedo pasar cada día escondida, mientras me dicen que no diga nada ni hable con nadie.

Lamento mucho todo lo que ha pasado mi familia y todo lo que han tenido que soportar mis amigos por lo que yo les he ocasionado.

No estoy pensando en cómo voy a recuperar mi carrera. Estoy pensando en cómo voy a conseguir que mi familia y yo recuperemos nuestras vidas.