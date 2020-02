LeBron James carga duramente contra los Astros de Houston y José Altuve

Posteado en: Deportes, Titulares

La máxima estrella de la NBA, LeBron James, se manifestó también ante el robo de señas de la MLB, realizado por los Astros de Houston, en donde participó directamente el venezolano José Altuve.

El basketbolista de Los Ángeles Lakers, catalogó cuestionó este hecho duramente en su cuenta de Twitter, que ha sido considerado por expertos como el más bochornoso de la historia del deporte en general.

“Escucha, sé que no juego béisbol, pero estoy en deportes y sé que si alguien me engañó al ganar el título y me enteré de ello, ¡estaría jodidamente furioso!”, escribió LeBron.

Listen I know I don’t play baseball but I am in Sports and I know if someone cheated me out of winning the title and I found out about it I would be F*^king irate! I mean like uncontrollable about what I would/could do! Listen here baseball commissioner listen to your….. — LeBron James (@KingJames) February 18, 2020

Al mismo tiempo, el deportista solicitó al comisionado de la liga arreglar todo este enredo, que ha perjudicado la imagen del beisbol ante sus millones de seguidores.

“Escucha a tus jugadores. Están hablando sobre cuán disgustados, enojados, heridos, rotos, etc., etc. están por eso. Literalmente, la pelota está en tu cancha (o debería decir campo) y ¡debes arreglar esto por el bien del deporte!”, le manifestó.

players speaking today about how disgusted, mad, hurt, broken, etc etc about this. Literally the ball(??) is in your court(or should I say field) and you need to fix this for the sake of Sports! #JustMyThoughtsComingFromASportsJunkieRegardlessMyOwnSportIPlay — LeBron James (@KingJames) February 18, 2020

Recordemos que una investigación de la MLB comprobó que durante el 2017 Houston puso en práctica el sistema de robo de señas para lograr el campeonato.