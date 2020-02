¿Qué pasa cuando Hollywood cambia las películas para complacer a los fans?

Sonic, la película, se iba a estrenar en noviembre de 2019. Pero apenas se difundió el avance Paramount Pictures comenzó a reconsiderar el asunto. El diseño del protagonista logró una unidad en las redes sociales pocas veces vista: todos los fans del erizo azul basado en el videojuego de Sega lo encontraban espantoso. Días después el director, Jeff Fowler, anunció en Twitter: “Gracias por el apoyo. Y la crítica. El mensaje es claro: no están contentos con el diseño y quieren cambios. Se harán. Todo el mundo en Paramount y en Sega está completamente entregado a hacer que este personaje sea el mejor posible”.

Por Infobae

La reacción apasionada del público no es algo nuevo. Pero a diferencia del pasado en el cual las personas escribían a las revistas del espectáculo para quejarse, ahora tuitean a los creadores de Hollywood y hacen peticiones colectivas. “Como en todas las demás áreas de la vida moderna, internet sólo ha amplificado las voces de los consumidores insatisfechos de las películas taquilleras”, comparó Mic. “Así surge una posibilidad complicada: ¿qué pasa si la gente que hace esas películas empieza a prestar atención?”.

El estreno se demoró hasta el 14 de febrero, pero el personaje tuvo aceptación. Las peleas en línea volvieron a lo habitual: Sonic es ahora encantador pero también aburrido, según defensores y detractores. La decisión de Paramount reveló que, incluso para los grandes estudios, es difícil despertar la furia unificada en internet sin pagar un costo demasiado alto.

Zack Snyder, director de La liga de la justicia despedido hace ya más de dos años, sigue despertando los reclamos de los fanáticos que quieren ver su versión de la película. “Hemos llegado al público mayoritario y demostramos que existe un incentivo financiero y una demanda mundial para ese producto”, dijo a Mic Will Rowlands, uno de los impulsores de una campaña en GoFundMe que permitió empapelar la Comic-Con 2019 con publicidad vinculada al hashtag #ReleaseTheSnyderCut.

Thank you for the support. And the criticism. The message is loud and clear… you aren't happy with the design & you want changes. It's going to happen. Everyone at Paramount & Sega are fully committed to making this character the BEST he can be… #sonicmovie #gottafixfast ???

— Jeff Fowler (@fowltown) May 2, 2019