Robeilys Peinado se coronó en Francia tras lograr un salto récord de 4.78 metros

La atleta venezolana Robeilys Peinado se coronó en el prix Hauts, de Francia, tras lograr un salto de 4.78 metros, lo que le permite establecer una nueva marca nacional, dejando atrás su más reciente salto de 4.65 metros.

Esta información fue compartida por el presidente de la Federación Venezolana de Atletismo Marcos Oviedo en su cuenta en Twitter, quien destacó la estupenda labor de la criolla.

Peinado en esta competencia logró vencer a la estadounidense Sandi Morris, quien logró un salto de 4.73 metros, seguido de la sueca Angelica Bengtsson con el mismo registro.

#PV? at the Meeting Hauts-de-France Pas-de-Calais @Meeting_Lievin in #Lievin??

NATIONAL INDOOR RECORD IN 4.78i (better than her National Outdoor Record of 4.70/2018) by ?? ROBEILYS PEINADO @robeilys_ruby (previous ?? NiR by her 4.65i last week)…& first place?#Venezuela ?? pic.twitter.com/YRGia8yTfo

— ?T&F OLYMPIAD ? Worldwide Athletics (@TFOLYMPIAD) February 19, 2020