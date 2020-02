Sin palabras: Mujer toca el violín mientras que le extirpan un tumor en el cerebro (VIDEO)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Dagmar Turner entró decidida al quirófano. Tenía fe depositada en los cirujanos quienes le habían asegurado que había una gran posibilidad de que la operación fuera exitosa. El riesgo era alto: debían abrirle la cabeza para extirparle un tumor que se había alojado en su cerebro. Pero el temor de Dagmar, una música de 53 años e integrante de la Orquesta Sinfónica de la Isla de Wight, iba por otro lado: su pasión por el violín.

Temerosa de que durante el procedimiento su cerebro se viera afectado y no pudiera volver a tocar el violín, acordó con los médicos que sería devuelta a la consciencia durante plena cirugía para que pudiera constatar que podía seguir deslumbrando a su audiencia con su instrumento dilecto. Así se hizo. Dagmar tocó el violín como había convenido con los profesionales de la King’s College Hospital de Londres donde fue operada el pasado 31 de enero.

Según un comunicado de prensa del prestigioso centro médico del Reino Unido, el tumor extirpado estaba en su lóbulo frontal derecho, cerca de un área que controla el movimiento fino en su mano izquierda. Eso fue lo que había hecho dudar a la mujer de someterse a tal práctica que podría privarla de su gran pasión.

La operación fue supervisada por el profesor Keyoumars Ashkan, consultor neurocirujano del King’s College Hospital, quien abrió el cráneo de la talentosa música antes de que un anestesiólogo y un terapeuta la despertaran. No es la primera vez que un paciente es despertado de su anestesia durante una intervención: en otras oportunidades se les pidió que realicen pruebas de lenguaje durante la extracción del tumor. Sin embargo, esta fue la primera vez que se le pidió a alguien que tocara un instrumento musical.

