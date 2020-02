Detenido un hombre acusado de apuñalar a otro en una mezquita en el centro de Londres

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La Policía Metropolitana de Londres ha detenido este jueves a un hombre acusado de apuñalar a otro en la Mezquita Central de la ciudad, situada en Regent’s Park. El herido, que fue apuñalado en el cuello dentro del templo, según testigos citados por The Guardian, es un hombre de unos 70 años cuya vida no corre peligro, según ha confirmado este cuerpo policial en un comunicado.

Por elpais.com

#INCIDENT Police were called to a mosque near Regents Park at 3.10pm to reports of a stabbing. A man, in his 70s, was found injured. His condition has been assessed as non life-threatening.

A man has been arrested on suspicion of attempted murder.https://t.co/K3UpX2Wyty

— Metropolitan Police (@metpoliceuk) February 20, 2020