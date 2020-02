La dolorosa carta que le escribió Ben Affleck a Jennifer Garner revelando el “dolor que le causó”

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Ben Affleck habló sobre la difícil situación que vivió junto a su esposa Jennifer Garner al separarse tras varios años de lucha contra el alcoholismo.

En una entrevista con Diane Sawyer en Good Morning America, Diane leyó en voz alta una nota que Ben escribió para Jennifer.

“Nunca pensé que me iba a divorciar. No quería divorciarme. No quería ser una persona divorciada. Realmente no quería ser una familia separada de mis hijos. Y me molestó porque significaba que no era quien pensaba que era. Y eso fue muy doloroso y decepcionante para mí mismo”, dijo Ben durante la entrevista real.

“El divorcio es muy doloroso y el alcoholismo es muy doloroso. Si hay algo que sufre un hijo, ese es un nivel de dolor que no se supera fácilmente, no se perdona fácilmente, no se olvida fácilmente. Y es difícil”, continuó. “No vas a evitar causarle dolor a tus hijos, todo el dolor. El dolor es parte de la vida. Me consuela un poco en eso”.

“Lo estoy haciendo lo mejor que puedo… tiene que ser lo suficientemente bueno. Realmente no tengo otra opción”, agregó Ben. “Tengo que ser el hombre que quiero ser en este momento. No tengo más espacio para el fracaso de ese tipo”.

Después de la entrevista, Diane Sawyer leyó una nota que Ben había escrito para su ex esposa Jennifer , que decía: “Lo que quiero decir pública y privadamente es: Gracias. Gracias por ser considerado, considerado, responsable y una gran madre y persona”.

