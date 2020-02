Messi rompe el silencio tras su cruce con Abidal: “No sé qué le pasó por la cabeza”

Posteado en: Actualidad, Deportes

En medio de los escándalos que rodean al Barcelona en las últimas semanas, el medio catalán Mundo Deportivo compartió una entrevista de casi 40 minutos con el capitán del equipo Lionel Messi en la que habló de todo: la extraña salida de Ernesto Valverde, el cortocircuito con Eric Abidal y las informaciones acerca del escándalo por las difamaciones contra el plantel.

Una seguidilla de desafortunados episodios que se sumaron al irregular presente futbolístico hicieron que se plantara el rumor de la posible salida de La Pulga, rumores de los que también se hizo eco.

“No sé qué le pasó a él por la cabeza para decir eso, pero creo que yo respondí porque me sentí atacado. Sentí que atacaba a los jugadores. Y ya demasiadas cosas se dicen del vestuario, como que maneja todo, que pone y quita entrenadores, trae jugadores y sobre todo de mí. Como que yo tengo mucho poder y tomo decisiones. Y me molestó que lo dijera una persona del club, un secretario técnico… que ponga a los jugadores en medio de una destitución como era la del míster me pareció una locura. Es el secretario técnico que toma las decisiones y tiene que hacerse cargo. Es el que toma las decisiones. Por eso salí a aclararlo, sabía que no podía dejar pasar que el director deportivo me atacara de esa manera”.

-¿Le dolió más como persona o como capitán?: “Por los dos lados. Primero porque atacó al vestuario. Por eso decía que si atacaba al vestuario dije que diera nombres y dijera quién era esa persona antes de hacerlo general. Y después a nivel personal también, por lo que decía antes, porque ya se dice mucho que yo tomo decisiones y mando, cosa que no es cierta. Por eso también, por los dos sentidos”.

-¿Por qué cree que se dice tanto eso?, que manda, que toma decisiones: “No sé, también me pasaba en la selección argentina, donde se decía que jugaban los que yo quería, que elegía entrenadores, que jugaban mis amigos… No sé, el hecho de estar tanto tiempo en un mismo lugar y conocer mucho la casa, tanto acá como en la selección, quizás sea por eso. Pero quedó demostrado, creo, también que yo tengo mi opinión, el club la suya, que muchas veces no coincidimos y no se hace lo que digo yo.”

Con información de Infobae