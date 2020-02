Michelle Obama muestra una foto de su baile de graduación con un misterioso acompañante para fomentar el voto joven

Posteado en: USA

La ex primera dama Michelle Obama sorprendió a los internautas esta semana cuando publicó en sus redes sociales una foto del vestido que lució en el baile de su graduación hace 38 años.

Por Noticias Telemundo

Michelle Obama, esposa del expresidente demócrata Barack Obama, ha publicado en la red social Twitter su vestido del baile de graduación para participar en un reto viral que busca impulsar el voto entre los más jóvenes.

En la fotografía, tomada en 1982, Obama aparece enfundada en un vestido rosa de satén con lunares blancos, con un amplio escote, una larga abertura lateral que dejaba expuestas sus piernas y una chaqueta a juego sentada en un gran butacón de ratán y acompañada de un joven que no es el ex presidente y del que no reveló su identidad.

Si bien lo más comentado ha sido la indumentaria y su acompañante en el baile de graduación en de la escuela secundaria Whitney M. Young en Chicago, la intención detrás de la publicación de la fotografía es animar a estudiantes y maestros a unirse al programa When We All Vote.

Esta iniciativa celebra y reconoce los esfuerzos más originales y creativos de escuelas secundarias de todo el país para registrar a sus alumnos para votar en las elecciones presidenciales de noviembre.

“Volviéndolo a mi noche de graduación de 1982 y este vestido de satén rosa con lunares”, tuiteó Obama el martes, “únete al #PromChallenge con When We All Vote y MTV y cuéntanos qué está haciendo tu escuela para registrar a los estudiantes para que voten. ¡Podrías obtener un baile gratis para tu escuela!”.

Throwing it back to my 1982 prom night and this pink satin, polka-dotted dress. Join the #PromChallenge with @WhenWeAllVote and @MTV and tell us what your school is doing to register students to vote. You could get a free prom for your school! Learn more: https://t.co/ggVjRpS3CU pic.twitter.com/x5lP0LHOUf — Michelle Obama (@MichelleObama) February 18, 2020

Bajo la campaña para atraer el voto juvenil, los alumnos con ideas sobre cómo alentar a sus compañeros tienen hasta el 13 de marzo para presentar sus solicitudes y formularios de autorización. Los 20 ganadores recibirán hasta 5,000 dólares para su baile de graduación.

Otros personajes famosos se han unido también a esta iniciativa viral, como la actriz Kerry Washington: “No es jueves, pero vuelvo al pasado… al baile de graduación. Bueno, uno de ellos. Fui a unos pocos”, bromeó en Twitter.

It’s not Thursday but I’m throwin’ it back…to prom! Well, one of em. I went to a few?? #PromChallenge (I ? you @MichelleObama!)@WhenWeAllVote & @MTV are registering students to vote and they might just help YOU throw an unforgettable prom. Sign up?? https://t.co/BCA9MRa1TL! pic.twitter.com/yXviAjFpBr — kerry washington (@kerrywashington) February 18, 2020

La actriz y presentadora Tracee Ellis Ross también participó: “Yo de 18 años en 1990 lista para el baile de graduación con este vestido, brazaletes y zapatos de Armani”, tuiteó, “el baile fue divertido, pero mi votación por primera vez cambió la vida”.