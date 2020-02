Un ex jugador de rugby quema vivos a su mujer y a sus tres hijos en su carro y luego se suicida

Rowan Baxter, ex jugador de fútbol de Australia y los niños, todos menores de 10 años, fueron encontrados muertos en el lugar por los socorristas, dijo la policía. Su esposa, Hannah Baxter, de 31 años, murió más tarde en el hospital por quemaduras extensas. Según los informes, saltó del coche gritando: “Me ha vertido gasolina”. La policía está investigando cómo comenzó el incendio.



Por larazon.es

“La forma en que ocurrió el incendio no se ha determinado en este momento, por lo que para nosotros llamarlo asesinato-suicidio o un trágico accidente, es inapropiado en esta etapa”, dijo el inspector detective Mark Thompson. “He visto algunas escenas horribles, esto está a la altura de algunas de las mejores”. La policía fue avisada por primera vez a la escena en el área de Camp Hill en el este de Brisbane a las 08:30 hora local del miércoles (21:30 GMT del martes). Encontraron a los tres hijos de la pareja, Laianah, Aaliyah y Trey, de entre seis y tres años, muertos dentro del automóvil. Los equipos de emergencia intentaron revivir a Rowan Baxter, de 42 años, pero fue declarado muerto. Los medios australianos informan que fue encontrado cerca del automóvil con una puñalada autoinfligida. Había estado en el asiento del pasajero delantero y Hannah Baxter conducía el automóvil, dijo la policía. Según los informes, la pareja se había separado a fines del año pasado, y estaban tratando de llegar a un acuerdo de custodia.

Los residentes dijeron a los medios australianos que habían visto a la Sra. Baxter saltar del auto mientras estaba en llamas. La llevaron al Royal Brisbane and Women’s Hospital en estado crítico, dijo la policía. Pero se confirmó que murió más tarde el miércoles. Los paramédicos dijeron que también habían tratado a un transeúnte, que había “hecho todo lo posible para llegar al automóvil”. Sufrió “quemaduras faciales” y también fue llevado al hospital, dijo un portavoz de Ambulancia de Queensland.

Rowan Baxter anteriormente jugó para el equipo de la liga de rugby de los New Zealand Warriors en Auckland y también había dirigido un gimnasio llamado Integr8 con su esposa en Capalaba, al este de Brisbane. El sitio web del gimnasio la describe como “una entusiasta y apasionada madre de tres hijos” y una campeona de trampolines que representó a Queensland durante cuatro años consecutivos y también logró medallas internacionales. El jefe de policía de Queensland, Mark Ryan, le habló al parlamento sobre el “horrible incidente” y dijo: “Mis pensamientos están con todos los afectados por esta terrible tragedia”.

Mental health issues and a custody battle however stressful would not cause someone to do this. This is a man throwing his toys out of the pram in the most awful way as his relationship had ended. Rot in hell Rowan Baxter pic.twitter.com/0cKHBoHE8I https://t.co/PHIR5bfJwX

— ???? (@andychester_) February 20, 2020