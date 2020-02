Diseñan mascarilla igual a ti que permitiría desbloquear tu teléfono en San Francisco

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Danielle Baskin, una diseñadora de San Francisco, está experimentando con un producto que ha captado la atención en momentos en que el coronavirus amenaza la salub pública en el mundo.

Por Telemundo48

Se trata de una mascarilla facial que es hecha a la imagen y semejanza del usuario.

” Hice este servicio que imprime tu rostro en una máscara N95, para que pueda proteger a las personas de las epidemias virales y al mismo tiempo poder desbloquear su teléfono”, explicó en Twitter junto a un link a una página web donde explica los detalles.

Ella asegura que no está pensando aún sacar este producto al mercado pero que hay una lista de espera.

To all those inquiring: No, I don't have plans to produce these *during* the global mask shortage. There's a waitlist and no launch date.

Does anyone have a recommendation on how someone eager to drop cash on a novelty mask can help? An organization that donates supplies?

— Danielle Baskin (@djbaskin) February 16, 2020