¿Era un actor adulto? La verdad detrás del niño que se hizo viral por querer suicidarse tras recibir bullying

Cuando la madre de Quaden Bayles, un niño australiano con una forma de enanismo, publicó un video de su hijo en Facebook donde lloró por haber sido intimidado en la escuela y dijo que quería terminar con su vida, se volvió viral.

El Farandi con información de Insider

Su madre, Yarraka Bayles, había publicado en línea sobre su hijo antes, logrando al menos cierto grado de viralidad en el pasado, apareciendo varias veces en la televisión australiana para crear conciencia sobre la condición de su hijo. “Esto es lo que hace la intimidación”, dijo Bayles en el video publicado en Facebook, que desde entonces ha acumulado más de 24 millones de visitas.

“¿Pueden por favor educar a sus hijos, sus familias, sus amigos?” En menos de un día, un GoFundMe creado por el comediante estadounidense Brad Williams, quien tiene acondroplasia, la misma forma de enanismo que Quaden, recaudó más de $ 366,000 de 16,500 donantes únicos en todo el mundo. Las donaciones irán a Quaden y su madre a visitar Disneylandia en California, según la página de GoFundMe creada por el comediante. Incluso el actor Hugh Jackman se involucró.

El video fue viral, y al igual que con cualquier tendencia viral, particularmente cuando hay dinero involucrado, surgieron conspiraciones y comenzaron a ser tendencia en Twitter, relata el portal internacional Insider.

“Don’t believe everything you read on the internet” says the people who believe #QuadenBayles is 18 because of some Facebook post with no actual proof. Just search a bit deeper and you’ll find the truth. Stop spreading lies. He’s 9. pic.twitter.com/ovQezLvv4t

— ?? (@Trashnaldo) February 21, 2020