Conoce al bombón que sustituirá a Viviana Gibelli en la Guerra de los Sexos (FOTO)

Muchas veces pensamos que “lo de marca” o lo “más caro” es lo que nos hará ver mejor… Les cuento… ⁣ ⁣ Por ahí venia la boda de mi mejor amiga : Fecha importante porque ES LA BODA DE MI MEJOR AMIGA , y aunque fuera una boda pequeña y el dress code era cocktail, una siempre se presiona de que debe verse súper bien!! ⁣ ⁣ Tenía cuatro retos : Comprar un vestido, BUENO, BONITO Y BARATO (lo que siempre, todas nosotras las simple mortales queremos) y el reto más difícil para mi… Un vestido de invierno… Una isleñita que solo le gusta y usar vainas sencillas y tropicales… ⁣ En fin, pasé horas buscando vestidos en toooodas las páginas que yo conocía y recomendadas… No hubo un vestido que me gustara que valiera menos de $400 us… ⁣ Yo me decía… Ok , voy a comprar el que mas me gusta… Pero había algo que me paraba… Coño Lizbeth 400 o 500 dólares por un vestido que no te vas a poner mas nunca??!! (Al ser de invierno pensé) Y la vocecita de mi amiba Adriana diciéndome… Debes de aprender a hacer compras inteligentes 🤦🏻‍♀️⁣ Eso para mi siempre ha sido casi imposible… En fin… Después de sopesar y sentirme culpable antes de cometerla y cuestionar todo lo que puedo solucionarme a mi o a alguien con 500 us, decidí lanzarme a la aventura y ver si conseguía algo en New York el día antes… Y no me lleve NADA para la boda!! ( Muy Lizbeth de mi parte) ⁣ ⁣ Después de varias tiendas con los mismos vestidos caros y casi sentarme a llorar, llegue a la última tienda salvadora de mi alma en pena… Y donde menos lo espere, en el rack de los vestidos de un 70% de descuento encontré, una maravilla en Azul que brilla… ⁣ Se veía elegante, era tipo cocktail y de invierno!! ⁣ Me costó $ 60.00 dólares!! Me quedo exacto!! Me sentía linda, CÓMODA y adecuada!! ⁣ ⁣ MORALEJA: Para sentirte bella y cómoda no necesitas lo más caro… Y que quizás hubiera pagado casi 500 por un vestido sin medir, sin saber cómo quedaría, tomando el riesgo de que llegara diferente a cómo se veía y gastar un dineral en un vestido que no repetiría… ⁣ ⁣ Al final @adrianaboscarolo se sintió muy orgullosa de mi, y yo decidí, premiar mi “audacia” con dos o tres trapos más que encontré por ahí 😉