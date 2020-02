Las autoridades de Palm Bay encuentran a un hombre desaparecido

El Departamento de Policía de Palm Bay encontró a un hombre desaparecido y en peligro, según las autoridades.

Por ClickOrlando

Las autoridades dijeron que John Kulesa desapareció el viernes después de ser visto en un Walmart.

Los oficiales encontraron a Kulesa el sábado por la mañana.

Ningún otro detalle ha sido revelado

@PalmBayPD The Palm Bay Police Department is looking for a missing and endangered male, John Kulesa. John was last seen at the Walmart located at 845 Palm Bay Road, on Friday February 21 at 11:30 am. Any one with information please call Palm Bay Police 321-952-3456 pic.twitter.com/7NGZQ7rSbw

— Palm Bay PD (@PalmBayPD) February 22, 2020