Así reaccionó Hollywood tras el veredicto contra Weinstein (tuits)

El jurado encargado de decidir un veredicto en el juicio contra Harvey Weinstein en Nueva York declaró este lunes al productor culpable de dos cargos sexuales y lo absolvió de los otros dos más graves y de violación dos horas después de comenzar su quinta jornada de deliberaciones.

EFE



El jurado condenó a Weinstein por 1 cargo de violación y 1 cargo de cometer un acto sexual criminal. Fue absuelto de los cargos de agresión sexual depredadora, que cada uno conllevaba una posible cadena perpetua.



The jury convicted Weinstein of 1 count of rape & 1 count of committing a criminal sexual act. He was acquitted on the charges of predatory sexual assault, which each carried a potential life sentence.https://t.co/6J16rDHUbN — Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) February 24, 2020





Va a prisión, donde pertenece, más de 80 mujeres lo acusaron de violación, ¿imagina el número total? #HarveyWeinsteinGUILTY #RAPIST y no olvidemos #trumpSEXcrimes #guilty



off he goes to prison – where he belongs – over 80 women accused him of rape – imagine the total number? #HarveyWeinsteinGUILTY #RAPIST and lets not forget #trumpSEXcrimes #guilty — ROSIE (@Rosie) February 24, 2020





Las víctimas de Weinstein están recibiendo algo de justicia. Pero deberíamos ser claros: es solo un indicio de la justicia que ellos, y todas las demás víctimas de agresión sexual, merecen. Uno de mis recuerdos más vívidos de la oficina de la AG de Nueva York fue tratar de explicar en un comunicado de prensa todas las cosas horribles que hizo Weinstein, cuando presentamos la demanda civil. Él violó y agredió; y también creó una cultura generalizada de acoso e intimidación en su empresa.



One of my most vivid memories from the NY AG’s office was trying to explain in a press release all the horrific things Weinstein did, when we brought the civil suit. He raped & assaulted; and he also created a gross, pervasive culture of harassment & intimidation at his company. — Amy Spitalnick (@amyspitalnick) February 24, 2020





La pena máxima de prisión para estos dos cargos combinados es de 29 años. Si bien no hay garantía de que Weinstein sea sentenciado a prisión por tanto tiempo e incluso los 29 años como máximo no son lo suficientemente largos por los crímenes que ha cometido, lo tomaré como una victoria.



The maximum prison sentence for these two counts combined is 29 years. While there’s no guarantee that Weinstein will be sentenced to prison for that long and even the max 29 years is not near long enough for the crimes he’s committed, I’ll take it as a win. https://t.co/8Vd4NUOhLm — Adrienne Lawrence (@AdrienneLaw) February 24, 2020





No lo olviden: Harvey Weinstein enfrenta cuatro cargos más en Los Ángeles. Esto es solo el comienzo de responsabilizarlo.



Don’t forget- Harvey Weinstein faces four more charges in Los Angeles. This is just the beginning of holding him accountable. https://t.co/BY3nNxmwNt — Judd Apatow (@JuddApatow) February 24, 2020





Agradecimiento a las valientes mujeres que han testificado y al jurado por ver a través de las tácticas sucias de la defensa. Cambiaremos las leyes en el futuro para que las víctimas de violación sean escuchadas y no desacreditadas y para que sea más fácil que las personas denuncien sus violaciones.



Gratitude to the brave women who’ve testified and to the jury for seeing through the dirty tactics of the defense .we will change the laws in the future so that rape victims are heard and not discredited and so that it’s easier for people to report their rapes — Rosanna Arquette??? (@RoArquette) February 24, 2020