Ben Affleck reveló cómo es la relación que tiene con Jennifer López

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Ben Affleck se sumó a larga lista de famosos que consideraron que Jennifer López debía recibir su primera nominación al Óscar en la pasada temporada de premios por su papel en Hustlers. En plena promoción de su nuevo filme de corte autorreferencial, The Way Back, el actor solo tuvo halagos para su ex pareja, JLo, con quien además reveló que sigue en contacto.

Por Infobae

En diálogo con el periodista Brooks Barne del diario New York Times, el actor y director contó cómo es su actual vínculo con su ex prometida. “Es una persona muy verdadera, me mantengo en contacto con ella periódicamente y siento un enorme respeto”, expresó, e incluso elogió el trabajo de Lopez en el filme, que no fue nominado al Oscar, contra todos los pronósticos. “Ella debió haber sido nominada por su trabajo”, opinó Affleck. “¿Cuán increíble es que a los 50 años haya tenido ese hit de película? Es asombroso”, destacó.

Bennifer, como fueron llamado por la prensa, se conocieron en el rodaje del película Gigli, de Kevin Smith, y el flechazo fue instantáneo. Se comprometieron en noviembre de 2002 y su boda estaba planeada para septiembre de 2003 pero fue pospuesta solo un día antes de que el evento ocurriera debido al acoso mediático. Finalmente se separaron en enero de 2004.

El boom generado por su romance quedó plasmado en el video de la canción “Jenny from the Block”, de JLo, en el que Affleck hizo una participación especial con su entonces prometida. El clip registra el asedio mediático que terminó hastiando al actor y terminando la relación.

“No estaba en control de mi vida. Creí que quería ciertas cosas, pero lo cierto es que no, me sentía perdido, sofocado, miserable y asqueado”, decía Affelck tiempo después. “Sentí que había perdido todo, me cuestioné por qué debía seguir en la industria, mi relación se destruyó delante de todo el mundo y me costó volver a pararme”, declaró Lopez en 2017.

En una sincera entrevista, Affleck también aseguró que su divorcio de Jennifer Garner es “el mayor arrepentimiento de su vida” y reconoció que el final entre ellos fue producto de su alcoholismo. “Comencé a beber más y más cuando mi matrimonio se estaba desmoronando. Esto fue en 2015-16 y, por supuesto, creó más problemas matrimoniales”.

El ganador del Óscar se casó con Garner en 2005 y se divorció en 2015. En 2018, Affleck ingresó en una clínica de rehabilitación y posteriormente hizo pública su adicción al alcohol.

En los últimos meses sufrió varias recaídas y muchas de ellas quedaron registradas ante las cámaras de los paparazzis. La última fue en octubre de 2019 cuando fue retratado borracho saliendo de una fiesta de Halloween en Hollywood. Horas antes de esta nueva recaída, el actor había celebrado públicamente llevar “más de un año” sobrio.

Tanto el actor como su ex mantienen a sus hijos alejados de las imágenes que se difundieron en internet en las que se veía al actor en muy mal estado a causa del alcohol. Garner siempre ha estado a su lado, a pesar de sus problemas con el alcohol y es la pieza clave en su recuperación. Son padres de Violet, de 14 años; Seraphina, de 11; y Samuel, de 7.

“No es particularmente saludable para mí obsesionarme con los fracasos y las recaídas y flagelarme por ello”, añadió Affleck en su entrevista con el Times. “Ciertamente, he cometido errores. Ciertamente, he hecho cosas de las que me arrepiento. Pero tienes que levantarte, aprender de ello, aprender un poco más e intentar tirar para adelante”.

Affeck también reveló cómo sobrelleva su lucha contra el alcoholismo es su vida diaria. “Las personas con comportamiento compulsivo tienen molestias básicas todo el tiempo que intentan hacer desaparecer. Intentas sentirte mejor comiendo, bebiendo, teniendo relaciones sexuales, apostando o comprando. Pero eso termina empeorando tu vida. Se convierte en un círculo vicioso que no sabes cómo romper”, manifestó.

Precisamente, en su nueva película, The Way Back, el personaje de Affleck lucha contra el alcoholismo y trata de reconciliarse con su mujer. “Era realmente importante, sin ser grosero o falso, que él le hiciera las paces, que asumiera la responsabilidad por el dolor que él y solo él había causado”, reflexionó el intérprete sobre unas escenas de las que el director del filme, Gavin O’Connor, dijo que “colapsó emocionalmente”.

Las dificultades personales de Affleck coincidieron con la época en la que el actor protagonizó Batman v Superman, la película en la que encarnó por primera vez al Batman en el cine. La película fue vapuleada por los críticos y Affleck se convirtió en un meme.

Affleck iba a dirigir y protagonizar The Batman, pero se bajó del proyecto. “Dio la casualidad de que había hecho un par de esas películas y perdí mi pasión por ellas… Y me pareció muy claro que si no es lo más importante del mundo para ti, no vas a hacer una muy buena película. Merecía ser hecha por alguien que se muere por hacerlo”, dijo Affleck.

La historia pasó a manos del director Matt Reeves, que seleccionó a Robert Pattinson para darle vida a Batman en este nuevo filme, que tiene fecha de estreno para junio de 2021.