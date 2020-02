El multimillonario negocio detrás del regreso de “Friends”

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Courteney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc y Matthew Perry regresarán para un especial que debutará junto con HBO Max en mayo. Al elenco original de Friends se le pagará entre USD 2,5 millones y USD 3 millones por el programa, según el medio especializado The Hollywood Reporter. Eso es más del doble de lo que se les pagó a sus seis protagonistas por cada episodio de la décima y última temporada en 2004. Pero ese abultado número se cerró tras duras negociaciones. En un principió se les ofreció USD 1 millón a cada uno, pero lo rechazaron en conjunto. Dicha cifra es lo que recibieron 16 años atrás y, en ese entonces, fue todo un hito en la TV americana.

Por infobae.com

Friends significó una costosa operación para WarnerMedia. La compañía pagó cerca de USD 425 millones en julio pasado para tener los derechos exclusivos de toda la serie en su plataforma y ahora pretende sacarle provecho al negocio que le arrebató a Netflix, que había desembolsado en 2019 USD 100 millones por extender su contrato un año más.

En este sentido, Netflix perdió recientemente los derechos de The Office, otra popular comedia televisiva que, a partir de 2021, se emitirá en la plataforma de NBCUniversal.

La colección completa de la comedia -que se estrenó el 22 de septiembre de 1994 y terminó en 2004 tras diez exitosas temporadas con un total de 236 episodios- y el especial estarán disponibles cuando se lance HBO Max, que todavía no tiene una fecha confirmada de salida.

Dieciséis años después del episodio final de Friends, titulado The Last One, llegará el especial de una hora en HBO Max que se une así a la durísima competencia por el mercado del streaming, donde, hasta ahora, ha reinado Netflix frente a otros competidores de nivel como Amazon Prime o Hulu y los recién llegados como Disney+ o Apple TV Plus.

El capítulo se grabará en Stage 24, los estudios de Warner, el mismo lugar en el que filmó la serie original. Ben Winston dirigirá y producirá junto a Kevin Bright, Martha Kauffman y David Crane. Los seis protagonistas también serán productores ejecutivos.

“Sucederá”, escribieron las estrellas de Friends en sus cuentas de Instagram, todas con la misma foto del elenco en un auto convertible el viernes, generando la euforia de los millones de fanáticos de la sitcom en todo el mundo. Sin embargo, no es lo que esperaban los amantes del programa. Esta reunión especial no sería un episodio de ficción como tal sino, más bien, un programa estilo “retrospectiva” con entrevistas con el reparto.

No obstante, HBO prometió que “capturaría el espíritu” del exitoso programa.

Aunque la comedia emitió su final hace más de 15 años, es uno de los programas más vistos de Netflix, que confirmó que continuará ofreciendo el programa en su catálogo en Latinoamérica. De acuerdo a la revista Variety, las ventas de versiones físicas y digitales de Friends en los Estados Unidos se han “triplicado” desde que se supo que se iría de Netflix.

Se calcula que durante los diez años de emisión generó USD 4.000 millones y desde su capitulo final – que fue visto por más de 52 millones personas- cerca de USD 1.000 millones.

Además de Friends, HBO Max también contará en su extenso servicio con algunos clásicos televisivos como The Fresh Prince of Bel Air y nuevas series como Tokyo Vice bajo la dirección de Michael Mann con Ansel Elgort como protagonista, The Flight Attendant con Kaley Cuoco, y Love Life con Anna Kendrick. También planea estrenar a partir de mayo la miniseria The Undoing con Nicole Kidman y Hugh Grant, The Plot Against America con Winona Ryder y John Turturro, o I Know This Much Is True con Mark Ruffalo.