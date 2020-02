En Alemania, un carro embistió a varias personas en el desfile de carnaval

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Varias decenas de personas resultaron heridas este lunes cuando un vehículo embistió a un desfile de carnaval en el centro de Alemania, informó la policía, que no pudo aún determinar si se trató de un acto deliberado.

“Hay varias decenas de heridos, algunos de gravedad”, señaló a la AFP un portavoz policial local.

“Aún es muy pronto” para determinar si el conductor actuó deliberadamente contra la multitud, añadió, sin brindar indicaciones sobre la gravedad de los heridos.

El conductor “fue detenido”, señaló la policía, en momentos en que parte de Alemania celebra el “Lunes de las rosas”, con el que culminan las festividades del carnaval.

De inmediato, la policía anunció en la red Twitter la suspensión de todos los desfiles en el land (estado regional) de Hesse, como “medida de precaución”.

De acuerdo a la información de medios locales, una camioneta Mercedes Benz de color gris metalizado atropelló a la multitud en Volkmarsen, cerca de Kassel, y varias decenas de personas resultaron heridas, entre las cuales muchos niños.

Según el popular diario Bild, el número de heridos alcanzaría a “más de treinta, de los cuales un tercio gravemente”.

Testigos interrogados por el diario regional Frankfurter Rundschau afirmaron que tuvieron la impresión de que el sospechoso enfiló en particular hacia los niños tras rodar a gran velocidad entre la multitud, continuando su recorrido unos treinta metros.

Muchas de las víctimas yacían en el suelo y fueron atendidas por equipos de auxilio desplegados en este municipio con 7.000 habitantes.

– Vigilancia –

Numerosos vehículos policiales y de bomberos fueron desplegados en los alrededores de este supermercado. Un helicóptero también aterrizó en la zona, según otro periódico local, Hessische Niedersächische Allgemeine.

El origen de este hecho aún no ha sido establecido, pero tiene lugar en un contexto tenso en Alemania, en particular en el estado de Hesse, conmovido el miércoles pasado por un doble tiroteo con móviles racistas en los que murieron nueve personas en Hanau.

Las autoridades alemanas se encuentran en alerta respecto a la amenaza islamista, sobre todo desde un atropellamiento masivo con un camión reivindicado por el grupo yihadista Estado Islámico (EI), en el que murieron 12 personas en diciembre de 2016 en la capital Berlín.

Desde entonces, las autoridades han logrado frustrar nueve intentos de este tipo, dos de éstos en noviembre de 2019, según datos de la Oficina federal de la policía criminal.

Pero, actualmente, la amenaza del terrorismo de extrema derecha también preocupa a los responsables de seguridad tras el asesinato de un representante electo alemán pro-migrantes en junio de 2019, un ataque contra una sinagoga en Halle, en octubre de 2019, y finalmente el ataque de Hanau.

Las regiones del oeste y sur de Alemania, en particular, celebran en este momento Carnaval, la cita anual de disfraces que crea mucha expectativa.

Tradicionalmente, el “Lunes de las rosas” consiste en un desfile de carrozas alegóricas por las calles de las grandes ciudades, como Colonia, Düsseldorf o Maguncia.

El carnaval es una festividad muy popular en las regiones alemanas predominantemente católicas.

AFP

#BREAKING

At least 15 people were wounded after a car drove into a crowd of people celebrating carnival in Volkmarsen in #Germany's #Hessen

The driver has been detained; the motive of the incident and the identity of the driver is unknown at this time pic.twitter.com/6jJRLo6mKu

— EHA News (@eha_news) February 24, 2020