Las firmes palabras de Scott a Amsterdam & Partners, firma que pretende defender a Maduro

El senador estadounidense Rick Scott emitió este lunes una carta dirigida al abogado Robert Amsterdam, de la firma Amsterdam & Partners, quienes serían del régimen chavista para mediar ante las sanciones del Gobierno de EEUU e intentar aliviarlas.

Por lapatilla.com

Joshua Goodman, periodista de The Associated Press, compartió la carta en la red social Twitter con el siguiente mensaje: “¡Rick Scott golpea de nuevo! Envía una severa carta al nuevo abogado de Maduro, Bob Amsterdam, diciendo que exhortará a sus colegas a boicotear a la firma. La última vez que hizo esto, la firma de abogados renunció en 24 horas, pero Amsterdam dice que está listo para enfrentar las críticas”.

Scott dirigió una misiva similar para la firma Foley & Lardner, la cual estaba designada para hacer lobby a la cúpula corrupta de Nicolás Maduro.

. ?@SenRickScott? strikes again! Sends stern letter to Maduro’s new lawyer Bob Amsterdam, saying he will urge colleagues to boycott firm. Last time he did this the law firm quit in 24 hours but Amsterdam says he’s ready to face the criticism pic.twitter.com/T8rdktFv98

— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) February 24, 2020