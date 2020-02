Netflix añadió una función para ver el Top 10 del contenido más visto en su plataforma

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Netflix recientemente ha implementado una nueva característica, llamada “Top 10”, que permite a los usuarios distinguir el contenido más popular de la plataforma en cada país.

Por RT

“Ya sea que le gusten los libros, la música, las películas o la televisión, las listas de Top 10 son una excelente manera de descubrir lo que es popular”, comunicó la compañía este lunes en su página web.

Starting today you’ll notice something new when you go on Netflix: The Top 10 row!

The lists update daily to show what’s popular in your country and are broken into three categories: Netflix overall, shows & films. Here’s an example of what they look like https://t.co/PKxTreBQuo pic.twitter.com/qaAlqCGgRn

— Netflix US (@netflix) February 24, 2020