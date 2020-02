Pompeo afirma que EEUU y Argentina buscan trabajar juntos por la democracia en América

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

EEUU y Argentina esperan seguir trabajando juntos para promover la democracia en América Latina, dijo el secretario de Estado de EEUU, Michael Pompeo, luego de una reunión que mantuvo con el embajador argentino en este país, Jorge Argüello.

Por: Sputnik

“Un placer recibir al Embajador Jorge Argüello ayer; Estados Unidos y Argentina esperan continuar trabajando juntos para promover la democracia y la prosperidad económica en la región”, afirmó Pompeo en su cuenta de Twitter.

El 24 de febrero, el embajador argentino en EEUU se reunió en Washington con Pompeo para analizar la agenda bilateral y temas de interés común.

Este 25 de febrero, Argüello dijo que fue una “primera reunión positiva y productiva”, en la que los diplomáticos “manifestaron la conveniencia y la disposición para producir un encuentro entre los presidentes de Argentina y EEUU”.

Asimismo, dijo que durante el encuentro abordaron temas de la agenda bilateral como “la Organización de los Estados Americanos [OEA], el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional [FMI], inversiones, política económica, Venezuela y Bolivia”.

A pleasure hosting Ambassador Jorge Argüello @StateDept yesterday. The U.S. and Argentina look forward to continuing to work together to promote democracy and economic prosperity in the region. pic.twitter.com/5e9TmHSZOl

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) February 25, 2020