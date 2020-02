Trump revelará su plan para batallar el coronavirus en EEUU

El presidente Donald Trump convocó a una rueda de prensa para este miércoles a fin de hablar sobre las medidas que están tomando las autoridades estadounidenses sobre el coronavirus, al día siguiente de haber tratado de calmar los temores sobre el contagio de la enfermedad en el país.

Por Telemundo 52

Mediante un tuit, el mandatario anunció que representantes de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (conocidos por sus siglas en inglés CDC) y otros expertos lo acompañarán en el evento pautado para las 6 p.m. ET en la Casa Blanca.

Low Ratings Fake News MSDNC (Comcast) & @CNN are doing everything possible to make the Caronavirus look as bad as possible, including panicking markets, if possible. Likewise their incompetent Do Nothing Democrat comrades are all talk, no action. USA in great shape! @CDCgov…..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 26, 2020