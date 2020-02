Rafael Rodríguez Mudarra: Restauración de la civilidad

Posteado en: Opinión

Las libertades han sido conculcadas: Es obvio, para no pecar de ingenuo, con facilidad de manipulación por un régimen militar totalitario, que ha hecho del maniqueo para su provecho una práctica inveterada, manera de engaño que ha contado con el apoyo alcahuete de impostores conversos. Sinvergüenzas extrema a quienes gratifica. No es mentira: Con viajes de costosos caprichos superfluos. Sin soporte con pruebas de control. Los que también se han hecho propietarios de partidos políticos ilegítimos, de funcionamiento perverso autorizado por las “Cuatro Señoras Rectoras”, activistas de PSUV. Las que a pesar del desprecio nacional e internacional que se le es proferido; añadida la demanda de sustitución de reemplazo hecho por la AN; se mantienen impertérritas. Tales partidos, cuando más de maletín, con aportes financieros insaculados del presupuesto nacional no tienen otro propósito que el reemplazo de los diputados de la oposición; con intención de facilitar la elección parlamentario, lo cual no pudieron hacer cuando el Ejecutivo en comparsa con el disminuido grupo bélico militar activo que ocupa la mayoría de las dependencias burocráticas , fraguó el frustrado asesinato del Parlamento para impedir la reelección a la presidencia de JUAN GUIADÓ , lo que no pasó, como en efecto sucedió, de ser ensayo draconiano, repudiado con fuerza, para justificar la usurpación de poder que ejerce NICOLÁS MADURO.

Todo lo expuesto Compromete, como ha venido sucediendo a la ciudadanía, sin debilidades que puedan favorecer al dictador usurpador, hoy tenido como tal en el planeta tierra, a tomar la calle. No para exhibir simbólicas actitudes; pero si , con la voluntad firme de todos los sectores del pueblo, sin retroceso, tomando en cuenta la existencia de una DICTADURA, la cual tenemos que deponer mediante una acción revolucionaria contundente e irreversible, llevada a cabo con pertinencia UNITARIA para la restauración de la paz y la convivencia que tanto hemos anhelado.

En cuenta de lo expresado hemos de preguntarnos, con propósito de enmienda: Hasta que punto un dictador entiende lo que constitucionalmente se tiene como ESTADO DEDERECHO ¿Si el usurpador Maduro se encuentra capaz para discernir y dar por cumplido que el Estado de derecho implica que cada persona está sujeta a la Ley” incluido por supuesto personas que son legisladores, encargados de hacer cumplir la ley y jueces, cualquie; medida o acción sujeta a una norma jurídica escrita y las autoridades del Estado está limitadas por un marco jurídico preestablecido, que deben dar por aceptadas a la vez que someterse a sus formas y contenidos.

El presidente MADURO; incluido Cabello para no dejarlo desamparado en la DIARQUÍA de mando que por varios años han vendido ejerciendo como Presidente y vicepresidente del PSUV, haciendo caso omiso a los principios cardinales que se contemplan en la Carta Magna. No ha hecho consideración a lo que constituye norma de inexcusable cumplimiento. Como he dicho en otras oportunidades se las pasa “Por el forro”. Corrompe y hace ineficaz el principio de la incompatibilidad de los Poderes Público. los infesta de corrupción; los pone a su servicio. Impone una ANC ilegal. No con el objeto de transformar al Estado. Lo que es más, cosa sabida pero de necesidad repetir, se valió del “ESPURIO” subterfugio constituyente, haciéndose postular para la reelección presidencial, lo cual evidenció una forma ilícita de elección, que causo el mayor abstencionismo conocido en Venezuela. Es decir el régimen presidido por MADURO impidió el ejercicio efectivo de la democracia participativa que prevé nuestra Constitución, sin tomar en cuenta el Estado de derecho que es la base fundamental para la aplicación de la Carta DEMOCRÉTICA Interamericana.

Es claro que Maduro, con su elección CORRUPTA, produjo un vacío de poder, habiendo a la vez entronizándose para tipificar la Usurpación, repudiada por todas los gobiernos democráticos del mundo.

La AN tomó conciencia de tan decimonónica, feudal y autoritaria actuación. Le echo un “Parao” a la pretensión continuista del régimen. Y cumpliendo con la Constitución y en consideración al abandono del cargo llevado a cabo por Maduro, hubo de encargar mientras se elija y tome posición el nuevo Presidente, de la presidencia de la República al Presidente de la AN JUAN GUAIDÓ ¿Cómo entender esta resolución legislativa? No tiene más entendido: El pueblo es soberano y solamente este debe decidir el asunto aquí planteado a través del voto.

Huelga aseverar: No se dan razones para no hacerlo: La AN ha actuado como se lo impone la CONSTITUCIÓN. Mientras no se suscite la elección de marra, seguirá encargado de las riendas del poder el que para ese momento ocupe la Presidencia de la AN. Cual no es otro que JUAN GUAIDÓ.

Cómo entender el comportamiento del Presidente Provisional encargado. Discutir la cualidad con la que actúa el diputado GUAIDÓ. No es pertinente, es constitucional y hace nula todo acto que pretenda llevar a cabo Nicolás Maduro por encontrarse infestado de nulidad. Es decir: GUAIDÓ es el responsable de sus actos y del cumplimiento de las obligaciones inherentes a su cargo. Los venezolanos ocurrida la situación legal, exige del presidente encargado les procure la garantías de su derechos y libertades.

GUAIDÓ ha puesto en práctica la misión que por imperio de la Carta Fundamental le es de obligatorio cumplimiento. No la esconde ni ha abusado de su condición de jefe de Estado, para ejecutar acto que puedan lesionarlos: El cese de la Usurpación. Gobierno de Transición. CNE independiente electo por la AN. Elecciones libres. Fiscalización por organismos internacionales. La no injerencia de persona que se encuentren en situación de ilegalidad. Sin duda las ha vendido cumpliendo con independencia: Ha declarado su independencia partidista parece ponerle coto al “SANADRIN” que integró lo que se llamó Mesa de la Unidad, contradictoria, personalizada y con algunos integrantes definidos conversos, las manipulaciones que impone Maduro y del procónsul itinerante Rodríguez Zapatero.

GUAIDÓ, luego de una gira internacional de 23 días. Retoma la conducción del Estado. Nos pide “A no acostumbrarnos a la dictadura MADURO. Tenemos que hacer sentir todos los espacios. Reconoció que los mecanismos de presión seguirán aumentando, los afronta. Nos pidió retomar las protestas. Exigió la unión de todos los dirigentes políticos con los sectores, gremios, los estudiantes con insistencia en hacernos sentir. Ese es el factor determinante para lograr la victoria. GUAIDÓ nos compromete, ¿Por qué no cumplir la exigencia que nos hace? El paso unitario es fundamentad para restaurar la República CÍVICA. Donde impera la unidad se espantan los males. La lucha unitaria contra la Usurpación presagia que la deposición del usurpador está por venir: Es un hecho cierto de prudencial limitación. Donde impera la fuerza unitaria. No hay dictador reumático. Todos buscan su avión para la ida.