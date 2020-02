El amor después de la infidelidad: Las parejas de Hollywood que sobrevivieron al engaño

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

En mayo de 2017 la revista Forbes los declaró como la pareja más rica y poderosa del espectáculo, “la pareja del billón de dólares”. Y no es para menos, la fortuna acumulada de Jay Z y Beyoncé era, en aquel momento, de USD 1.160 millones.

Por Infobae

Pero detrás del éxito y la fama de ambos cantantes, casados el 4 de abril de 2008 y padres de tres hijos, también hubo una historia de infidelidad que lograron superar.

Desde 2012 corría la tinta sobre las supuestas infidelidades del rapero, sin embargo, las fuentes empapadas del tema, aseguraron que la llegada de su hija Blue Ivy salvó su matrimonio.

Las historias de engaños no terminaron y un violento incidente de 2014 sólo sirvió para avivarlas.

Fue aquella escena, grabada por las cámaras de seguridad en un elevador, en el que Solange– la hermana de Beyoncé, atacó sin piedad a un Jay Z que aguantó estoico el embate de manotazos y patadas.

Se dijo entonces que la furia de Solange fue provocada por la infidelidad de Jay Z hacia su hermana.

Por aquella época ninguno de los protagonistas se refirió abiertamente al asunto, pero Beyoncé ni siquiera necesitó hacerlo. En su álbum Lemonade (2016) fueron evidentes las referencias al engaño que vivió.

“Guapo, sé que estás mintiendo ¿quién te crees que soy? Si intentas esto otra vez, vas a perder a tu mujer”, cantó en “Don’t Hurt Yourself.

En todo el álbum aparecieron frases que parecían llevar dedicatoria a Jay Z. “Puedes saborear la falta de honradez”, “Vaya manera de tratar a la chica que te ama”, “Imagina por un momento que no fueses famoso o rico, ¿estarían dispuestas? no, ellas solían esconderse de ti, mentirte” e incluso “Hoy me arrepiento del día que me puse este anillo”.

Pese a la rabia que sintió, finalmente Beyoncé decidió perdonar a su esposo y hoy siguen juntos.

El propio Jay Z se refirió al asunto en una entrevista con David Letterman. El famoso presentador usó su propia experiencia (también estuvo envuelto en un escándalo de infidelidad) para preguntar al rapero.

“Tú y yo tenemos algo en común y tengo que ser cauto en cómo articulo esto. Hace unos años me metí en problemas y la situación fue mi responsabilidad y mi falla. Hice algo que no tenía que hacer y lo lamento y desde entonces he tratado de ser una mejor persona. Nunca hablé de esto con alguien que hubiera estado en esa situación y me pregunto si esto te suena…”

Jay Z explicó que no tenía las herramientas emocionales requeridas para un matrimonio y solo con terapia y el apoyo de Beyoncé ha podido obtenerlas.

“Para muchos de nosotros, especialmente donde crecí y para los hombres en general, no tenemos señales emocionales cuando somos jóvenes, nuestra indicación emocional es sé un hombre, no llores’”.

Reveló que su tema Song Cry fue su manera de liberarse. “Fue mi manera de decir que quiero llorar, quiero ser abierto, quiero tener herramientas emocionales que se necesitan para mantener a mi familia junta. Así como tú, tengo una hermosa esposa que me entendió y sabía que no soy lo peor. Trabajamos duro en terapia, nos amamos, así que me gustaría creer que estamos en un mejor lugar ahora, estoy orgulloso del padre y el esposo que soy hoy”.

David Letterman y Regina Lasko

El de Beyoncé y Jay Z no ha sido el único caso de famosos que lograron sobreponerse a un escándalo de infidelidad.

David Letterman logró que su esposa perdonara su traición y han continuado como pareja. Pero en el caso del presentador el asunto se volvió más mediático, pues él mismo -en plena grabación de su late night- dio a conocer su infidelidad, debido a que estaba siendo extorsionado. Le pedían USD 2 millones para no dar a conocer sus affaires con otras mujeres.

Eran finales de septiembre de 2009, el mismo año en que decidió casarse con Lasko, con quien tenía un romance desde los años 80. Letterman confesó a su audiencia que había tenido relaciones sexuales con mujeres de su equipo.

Aunque la confesión no derivó en divorcio, a Letterman le tomó años trabajar en su matrimonio. “No tengo a nadie a quien culpar más que a mí”, explicó en una entrevista con Oprah Winfrey tres años después del escándalo.

Y aunque admitió que las cosas nunca habían estado mejor con su esposa, también reconoció que no se había perdonado a sí mismo. “No puedo perdonar esa conducta. Aún estoy tratando de arreglarlo, no se ha ido y nunca se irá”.

Kevin Hart y Eniko Parrish

Cuando la esposa del comediante estaba en el séptimo mes de su embarazo, un video de Kevin junto a otra mujer se hizo viral en redes sociales. Hart admitió la traición, ocurrida durante un viaje a Las Vegas.

“Espero que tenga el corazón para perdonarme y entienda que esto no va a ser algo recurrente y me permita recuperarme de este gran error”, confesó.

Para Eniko fue todo un shock enterarse de la infidelidad de su esposo. Estaba sirviendo el desayuno cuando recibió un mensaje directo en redes sociales que un desconocido le envió.

Eniko vio el video de Kevin con otra mujer y de inmediato se puso mal “Le llamé, estaba llorando, enojada. Sólo le decía ‘¿cómo permitiste que ocurriera?’”, recordó entre lágrimas para una serie documental de Netflix.

“Me humillaste públicamente”, dijo Eniko sobre su marido, a quien finalmente decidió perdonar. “Es un mejor hombre ahora. Me alegra que eso ocurriera”, aseguró.

Cardi B y Offset

Para la controvertida rapera los rumores sobre infidelidades de su esposo y padre de su hija nunca han sido suficiente motivo para abandonarlo. “Eso le pasa a todos”, respondió a sus fans en Twitter acerca de la conducta de Offset.

En redes sociales se difundieron videos de Offset con otras mujeres poco después de que se comprometieran.

Una fuente cercana a la cantante declaró a Us Magazine que ella tenía “cero intención de dejarlo”.

Cardi habló en una entrevista con Vogue de la infidelidad y de las crítica que recibió tras perdonar a su esposo.

“Las personas que llevan años casados, cuando dicen que hasta que la muerte nos separe, no hablan de pequeños argumentos como si dejas el refrigerador abierto. Eso incluye todo”.

Cardi confesó que después de ver a varios curas y rezar mucho, ella y Offset decidieron estar juntos y trabajar en su matrimonio más allá de la infidelidad.

“Él me respalda por todo, yo le respaldo por todo, así que cuando haces trampa, traicionas a la persona que más te respalda. ¿Por qué harías eso? Hemos llegado a un claro entendimiento. Para mí, la monogamia es la única forma”.

Tori Spelling y Dean McDermott

“Él era mi alma gemela, pero rompió por completo mi corazón”, confesó la ex estrella de Beverly Hills 90210 años después del escándalo por la infidelidad de su esposo. “Te hace no confiar en nada de lo que ha pasado en toda tu relación”.

McDermott y Tori se conocieron hace más de una década, cuando ambos tenían pareja, pero decidieron emprender una nueva historia juntos y se casaron en 2006. Ahora son padres de cinco hijos, pero su romance no estuvo libre de la polémica cuando se supo que Dean la engañó en 2013.

“Realmente desearía haber tenido el conocimiento de pensar con la cabeza, no con el pene, porque pensé mucho con mi pene”, dijo McDermontt en el lanzamiento de su podcast, llamado “Daddy Issues”, en 2018.

“No se trata de la persona con la que estás… Para mí, no se trataba de Tori. Se trataba de deficiencias en mí mismo, me sentía tan mal conmigo mismo, me sentía como un pedazo de mierd*, necesitaba hacer eso para sentir algún tipo de poder”, explicó. . “Fue horrible y soy un imbécil, un pedazo de mierd* por hacerlo, (ahora) nuestra relación está mejor que nunca”, admitió.

Tori decidió perdonar al padre de sus hijos, pero tampoco fue sencillo, sobre todo por las críticas que recibió. “Me siento tan juzgada, pero no se trata de algo blanco o negro”.

Y ahora, parece, su matrimonio sigue viento en popa como dejó en evidencia la publicación de Tori para celebrar San Valentín. “Sólo tengo ojos para ti”, le escribió a su esposo para acompañar una romántica fotografía de ambos.

Sobrevivieron a la infidelidad, pero no al paso del tiempo

Durante más de una década los actores británicos Elizabeth Hurley y Hugh Grant sostuvieron un romance que parecía indestructible, sobre todo después de aquel escándalo de 1995, cuando el actor fue hallado en una situación muy comprometedora a bordo de su auto con una sexoservidora.

La imagen de Grant después del arresto podría haber obtenido en estos tiempos el título de “viral” porque no hubo noticiario, periódico o revista en donde no apareciera, en una época en la que el uso de internet no estaba extendido.

Pronto surgieron los turbios detalles del escándalo sexual. La estrella de Cuatro bodas y un funeral era ya miembro del mundo de Hollywood y una noche decidió dar un paseo a bordo del auto de lujo que le facilitó su estudio.

Cuando pasaba por Sunset Strip, Grant hizo contacto con una prostituta que le pidió 100 dólares para subir a su habitación de hotel. “¿Qué me haces por 60?”, le respondió el actor.

Así que por ese precio, según aquellos oscuros detalles, la mujer accedió a practicarle una felación a Grant a bordo de su vehículo.

El problema fue que Grant lo estaba disfruntando tanto que comenzó a pisar y soltar el freno del coche, por lo que desde afuera se veía al vehículo moviéndose y con las luces de freno parpadeantes. La escena llamó la atención de dos policías que terminaron arrestando a la pareja.

El escándalo no provocó la ruptura de Liz y Hugh. Al menos no en ese momento. Los actores tenían un romance desde 1987 y se separaron sólo hasta el año 2000.

Hurley ha declarado en varias ocasiones que el incidente con la prostituta no tuvo qué ver en el fin de su romance.

“Él sigue siendo mi mejor amigo hasta el día de hoy, pero solía molestarme realmente. Lo amo, pero es muy molesto”, confesó Liz en una entrevista de 2015 en Watch What Happens.