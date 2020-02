¡Hablaron las tendencias! Bad Bunny lanzó su segundo álbum y estallaron las redes 

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

Hace un tiempo, el intérprete puertorriqueño Bad Bunny anunció que estaba trabajando en su segunda placa discográfica, ansiosa se mostraba la fanaticada desde aquella revelación, y no fue sino hasta este 29 de febrero que lo estrenó y los usuarios de redes están desbordados de emoción.

El álbum está titulado como “YHLQMDLG”, un acrónimo que significa ‘Yo Hago Lo Que Me Da La Gana’. 20 canciones forman parte de este proyecto, en el que además participaron una serie de estrellas del mundo de la música urbana, entre ellos; Daddy Yankee, Anuel AA, Jowell & Randy, Ñengo Flow y Yaviah.

La portada del nuevo disco de Bad Bunny es un niño pedaleando en la noche dejando atrás una tormenta de rayos y fuego. El niño que escapa de su destino es moreno, viste como el artista puertorriqueño, tiene su corte de pelo y hasta su tercer ojo de chamán tántrico.

Estos son los nombres de los 20 temas:

«Si veo a tu mamá»

«La difícil»

«Pero ya no»

«La santa» (featuring Daddy Yankee)

«Yo perreo sola» (featuring Nesi)

«Bichiyal» (featuring Yaviah)

«Soliá»

«La zona»

«Que malo» (featuring Ñengo Flow)

«Vete»

«Ignorantes» (featuring Sech)

«A tu merced»

«Una vez» (featuring Mora)

«Safaera» (featuring Ñengo Flow and Jowell & Randy)

«25/8»

«Está cabrón ser yo» (featuring Anuel AA)

«Puesto pa’ guerrial» (featuring Myke Towers)

«P FKN R» (featuring Kendo Kaponi and Arcángel)

«Hablamos mañana» (featuring Duki and Pablo Chill-E)

«<3 (Corazón)»

Y en Twitter estas fueron algunas de las reacciones:

“Amo a Bad Bunny por realizar ese álbum”

I love bad bunny for releasing this album? #BadBunny pic.twitter.com/rddOJLrLCx — Cesar Carlos Arellano (@PimpDaddyCesarr) February 29, 2020

“Chicos no me envían mensajes de texto, no me llamen, simplemente no me hablen en absoluto. Estaré ocupado este fin de semana escuchando #BadBunny #Album”.

Guys don’t text me, don’t call me, just don’t talk to me at all. I’m gonna be busy this weekend listening to #BadBunny #Album pic.twitter.com/S6HaBPAjBy — Ingrid (@ingridd_merida) February 29, 2020

“Yo en este preciso momento escuchando el nuevo álbum de Bad Bunny”.

Yo en este preciso momento escuchando el nuevo álbum de bad bunny ?

#BadBunny

#YHLQMDLG pic.twitter.com/QoUiFMEJ2h — Samo ?? (@samopavon) February 29, 2020

“Prioridades”.

En Instagram, el también llamado “Conejo malo” ya cuenta con más de 20 millones de seguidores, en YouTube tiene alrededor de 23 millones y sus canciones, con tan solo horas de haber sido publicadas, ya repasan el millón de reproducciones.