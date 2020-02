Hombre violó y asesinó a una niña pero quedó libre tras INSÓLITO acuerdo con la familia

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Un somalí escapó a la pena de muerte por violación y asesinato de una niña de 12 años, tras pagar 75 camellos a su familia, informa este jueves Reuters. Así lo reseñó RT a través de su portal web.

Aisha Ilyes Aden fue secuestrada en febrero del 2019 en un mercado de la localidad somalí de Galcaio. Tres hombres la violaron en grupo, le mutilaron genitales y luego la estrangularon hasta la muerte.

Su caso desató una oleada de indignación y provocó manifestaciones en toda Somalia, donde activistas exigieron endurecer las leyes contra los crímenes sexuales.

En mayo pasado, los agresores fueron condenados a muerte y dos de ellos fueron fusilados este mes en una plaza de la ciudad de Bossasso, mientras que el tercero, Abdisalan Abdirahman, siguió con vida. Las autoridades no explicaron por qué no se llevó a cabo su ejecución, pero el 20 de febrero el delincuente salió en libertad, señaló un familiar de la menor.

He raped and murdered a girl but was released after reaching an agreement with the victim's family, Africa

The two accomplices of Abdisalan Abdirahman were executed for the fact, however, he regained his freedom after reaching a traditional agreement, in exchange for 75 camels pic.twitter.com/KO2jRbxtGW

— Moises Lopez (@chapoisat) February 29, 2020