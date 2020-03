Gustavo Coronel: ¿Pantomima ambientalista? o, ¿temores totalmente justificados?

Axel Káiser publicó un artículo en El Financiero de Chile) el 3 de septiembre de 2019, titulado “ La Pantomima Ambientalista”, https://www.elcato.org/la-pantomima-ambientalista en el cual discurre con ironía sobre el calentamiento global, definiéndolo como “la nueva histeria verde”, como seudo-religión, como fraude diseñado por organizaciones no gubernamentales para hacer negociados con grandes subsidios gubernamentales. Habla con sorna de los “profetas de fin de mundo”. Agrega, refiriéndose a la joven activista Greta Thunberg: “La última moda en este irracionalismo —la tendencia de privilegiar emociones por sobre la búsqueda de la verdad— es la adoración de una joven de 16 años con Asperger a la que han presentado como la salvadora de la humanidad, a pesar de que no posee los mínimos conocimientos sobre el tema del que habla”. Ni era necesario decir que la joven tenía Asperger, sugiriendo problemas mentales, o que era ignorante, porque ni ella ni el Sr. Káiser son expertos en el tema y, sin embargo, el Sr. Káiser opina.

El título del escrito habla de “pantomima”, término que se asemeja mucho al de “hoax”, en Ingles. Para él y para algunos líderes del mundo occidental como Trump y Bolsonaro, el calentamiento global es un “hoax”, un farsa, una pantomima. Así lo define el Presidente de USA, para quien el Coronavirus es un “hoax” de sus opositores políticos, ver: https://www.nbcnews.com/politics/donald-trump/trump-calls-coronavirus-democrats-new-hoax-n1145721.

Lo que me disgusta en particular sobre este escrito de Axel Káiser es su tono burlón y politizado al referirse al Calentamiento Global. Uno puede mostrarse escéptico en relación a este fenómeno sin burlarse de quienes creen que representa una inminente amenaza para la vida animal y vegetal en el planeta Tierra, nuestro único hogar. El tono de burla debilita la fuerza de sus argumentos. El gobierno de los Estados Unidos publicó un Informe elaborado por decenas de científicos representativos de todos los sectores relacionados con el tema, en el cual se dice que el calentamiento global es un fenómeno antropogénico, es decir, generado principalmente por el hombre actuando como agente geológico debido al uso intensivo de combustibles fósiles y a la deforestación masiva. Una vez publicado el Informe Oficial del gobierno de los Estados Unidos el presidente de la nación estadounidense, el Sr. Trump dijo, en tono burlón: “Yo no creo en ese Informe” y procedió a desecharlo, ver: https://www.bbc.com/news/world-us-canada-46351940 y el Informe en: https://nca2018.globalchange.gov/.

En sus discursos Trump se burla así del uso de las fuentes alternas de energía:

“Trump, Dec. 10: You’d have windmills all over the place if you had Crooked Hillary, they’d be knocking out those birds left and right. Those windmills wah, wah wah. Darling, I want to watch television tonight and there’s no damn wind. What do I do? I want to watch the election results, darling, there’s no wind, the damn wind just isn’t blowing like it used to because of global warming, I think. I think it’s global warming. Global warming, no more wind, no more life! The oceans are going to rise. One-eighth of an inch within the next 250 years, we’re going to be wiped out!