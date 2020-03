Pasos claves para ganar dinero en redes sociales, según experta en marketing

View this post on Instagram

CÓMO ENCONTRÉ MI PASIÓN💖 . . . 🎨 Yo siempre tuve una idea de lo que quería hacer “cuando fuese grande”. Comencé a tomar clases de dibujo desde muy pequeña y cuando me encontré con Photoshop nunca dejé de usarlo. Y aunque muchos de mis amigos no sabían lo que harían después de graduarse, yo estaba segura de que estudiaría diseño gráfico . . . ✨Pero ese no fue el camino que tomé. Para entonces, diseño era una carrera técnica y, si había algo que mi mamá me había aconsejado, era que estudiase una licenciatura. Fue así como terminé estudiando Comunicación Social ¡Y no me arrepiento! . . . 🧠La carrera de comunicación me enseñó sobre redacción, me impulsó a trabajar mi creatividad, me educó sobre ética y me hizo ver lo peligrosa que puede llegar a ser la desinformación. También me presentó a mi verdadera pasión: El branding, y me introdujo a una nueva forma de mercadeo, el marketing digital . . . 💫 Y a pesar de saber lo que quería, no fue hasta hace poco que tuve el valor de invertir en mi. Me decía que no estaba lista, que nadie querría contratarme y que no era tan buena como para trabajar por mi cuenta ¡Pero sólo era falta de confianza y exceso de miedo! . . . 💖Hoy estoy feliz de decir que no sólo encontré mi pasión, sino que tuve el coraje de ir por ella. . . . ¿Y tú? ¿Eres lo suficiente valiente como para trabajar en lo que amas? ¡Déjame un 💪🏻 si es así! . . . . . #marketing #entrepreneur #socialmedia #socialmediamarketing #business #branding #marketingdigital #digitalmarketing #marketingstrategy #entrepreneurship #success #girlboss #marketingtips #startup #motivacion #hustle #emprendedores #smallbusiness #contentmarketing #graphicdesign #inspiration #motivation #emprendedora #socialmediatips #businessowner #quito #brand #entrepreneurlife #ecuador #womeninbusiness