¿Acaso no tenía? Aída Merlano “le gustaría” pedir protección y asilo en Venezuela

Copias de libros contables, de “licitaciones ficticias”, “contratos tramposos”, cartas, cifras anotadas en papeles, cronología de eventos y otros documentos, componen el legajo de pruebas que Aída Merlano dice tener para demostrarle al sistema de justicia colombiano que el presidente Iván Duque sí compró votos, que en el vecino país existe una “mafía política” y que su clase dirigencial “son una cuerda de criminales”, entre otros.

Por: Eligio Rojas || UN

La ex congresista colombiana, detenida el pasado 27 de enero en Maracaibo (Zul), nos concedió una entrevista en el Sebin, en la cual desglosó cuánto costó su fuga de un consultorio odontológico ubicado al norte de Bogotá, Colombia, donde la llevaron desde la cárcel para que se lanzara con una cuerda desde el tercer piso. Pero recalcó que esa operación fue organizada por los Gerlein y Char, familias colombianas metidos a la política, quienes pretendían asesinarla, según su testimonio. Al tocar esos puntos se le aguan los ojos y corta con esa frase que repite a lo largo de su relato: “pasaron cosas”.

¿Dónde están las pruebas de presunta corrupción que involucra a Duque y otros políticos de su país?

Cuando yo saque todo ese material que tengo guardado, si lo que yo dije no encaja en las cuentas, lo que está escrito en las pruebas, va a encajar perfectamente. Yo voy a tener todas las herramientas para demostrarle a Colombia, porque sé que Colombia se merece la verdad, tratando de mostrarle la verdad de todas las cosas que ocurrieron y que seguirán ocurriendo si Colombia no se pellizca, si los ciudadanos no toman decisiones de choque contra estos corruptos que poco a poco se están apoderando del país, por no decir que ya casi son dueños del país. Voy a demostrar que estoy diciendo la verdad y eso me hace a un objetivo militar para las familias poderosas.

¿El dinero para financiar las campañas electorales proviene del narcotráfico?

Ese dinero llega es de los recursos del Estado, con grandes contrataciones que ellos recibían, contrataciones recibidas de una manera ilegal, licitaciones ficticias, con trampas, que también voy a demostrar.

¿Por qué se fugó de Colombia en Octubre de 2019?

El tema de la fuga fue algo que acordaron las dos familias (Gerlein-Char). Alex Char me manda a una persona de confianza y me pide que no declare contra su hermano; me dice que la familia Gerlein tiene toda la disposición de colaborarme, que yo no debo declarar contra ellos. Obviamente estaban confabuladas las dos familias para salir ilesas de toda esta situación. Uno de ellos me dijo que mi fuga estaba costando 1.500 millones de pesos.

¿A qué atribuye usted ese afán de Iván Duque en apoyar a un diputado que dice ser presidente de Venezuela?

Yo podría pensar dos cosas, porque lo que si tengo claro es que a él le ha quedado tan grande la tarea de ser presidente. Colombia no le cabe en la cabeza. Yo creo que tiene la cabeza llena de aserrín, porque ya Colombia no lo quiere, solamente mira las manifestaciones todo el tiempo. Las manifestaciones más largas de la historia. Tantos problemas tiene Colombia, sobre todo los departamentos fronterizos que yo fui testigo de eso: hambre, miseria, mortandad de niños que hay por ejemplo en La Guajira, tantas necesidades que padecemos los colombianos y él tratando de inmiscuirse en problemas de Venezuela.

¿Usted aspira regresar pronto a Colombia o piensa pedir asilo en Venezuela?

No tengo pensado volver a Colombia; solamente quiero que en ese país se haga justicia en el proceso que llevaron en mi contra y que me condenaron injustamente. Quiero que legalmente se solucione mi problema para que me quiten esa solicitud de circular que me tienen, naranja o roja, en todos los países, porque no soy una criminal. Quiero que ese tema termine cuanto antes, pero no quiero volver a ese país. En el momento que yo ponga un pie en ese país, yo seré una mujer muerta. Y eso lo tengo claro y creo que muchos países del mundo lo tienen claro también. Pero a este país (Venezuela), no te puedo negar, sí me gustaría pedirle protección y asilo político. Sí me gustaría.

El proceso penal en curso

Al día siguiente de su detención, Aída Merlando fue presentada ante el Tribunal 13° de Control del Zulia donde la Fiscalía le imputó usurpación de identidad y uso de documento falso, entre otros delitos. El Tribunal ordenó recluirla en el Sebin. El 28 de enero pasado Merlano fue llevada al Palacio de Justicia de Caracas ante la jueza Carol Padilla donde declaró durante 42 minutos. Padilla le formuló dos preguntas: “¿tuvo la oportunidad de realizar una declaración como esta en su pais? y ¿cómo considera que fue el proceso en su país?”. La ex congresista respondió que en Colombia “decidieron cobrarme la decisión de independizarme”. La Fiscalía debe presentar un acto conclusivo de la investigación y allí dirá si solicita o no un juicio contra Merlano, según lo estipulado en el Código Orgánico Procesal Penal.

Testimonio

“Abusaron de mi. No tengo por qué inventarlo; me maltrataron físicamente y eso fue una noche antes de lo que estaban cuadrando hacer que era asesinarme. Esa noche hicieron conmigo todos los vejámenes que quisieron. Pero he recibido mucha ayuda de este Gobierno”, declaró Aída Merlano toda llorosa y compungida.

“No entiendo el por qué Iván Duque aun no ha salido a decirle a Colombia el por qué ese aumento de recompensa para ubicarme (de 50 millones a 200 millones de pesos), justo al día siguiente que yo escapara de las personas que querían asesinarme en una finca en las afueras de Valledupar”, indicó la ex congresista.

“Uno de los custodios que fue al que me tocó ofrecerle dinero, me ayudó, se lo agradezco y ojalá que donde esté se cuide mucho. Esa persona pensó que había sido contratada para ayudar a una fuga y cuando ya entiende cuáles son los motivos reales, me sacó del lugar. Me dijo ‘cuídate que te van a matar. Yo confirmo que eso era cierto, luego que me llevan a una casa en Valledepuar’”, narró.