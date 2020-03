EN IMÁGENES: La increíble helada que congeló una ciudad en Nueva York

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La combinación de bajas temperaturas, vientos huracanados y olas de hasta 5 metros de altura que se registraron el pasado fin de semana en el lago Erie, cerca de la ciudad de Hamburg, en el norte del estado de Nueva York, ‘esculpieron’ un escenario de cuento: calles y casas completamente congelada, informan medios locales.

Por: Actualidad Rt

Residentes del lugar compartieron fotos y videos en las redes sociales de las casas cubiertas de hielo.

El gerente de servicios de emergencia de Hamburgo, Sean Crotty, indicó que el peso del hielo ha provocado el colapso de algunas estructuras, la caída de cables y de árboles.

Durante el fin de semana se registraron temperaturas de hasta 10 grados bajo cero. Las propiedades congeladas continuarán así hasta que suban las temperaturas, por lo que las autoridades han aconsejado a los vecinos buscar viviendas temporales.

ICE HOUSES: The cold temperatures have created ice houses along Lake Erie near Buffalo. High winds and waves have caused houses and trees to become completely encased in ice at Hoover Beach in Hamburg. pic.twitter.com/o6zyIwabIF

— Erie News Now (@ErieNewsNow) February 28, 2020