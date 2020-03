Lobby petrolero y oro, las razones detrás del viaje de Delcy a Qatar

Click to email this to a friend (Opens in new window)

La vicepresidenta ejecutiva del régimen de Maduro, Delcy Rodríguez, viajó a Qatar como parte de un despliegue diplomático en busca de apoyo para contrarrestar las sanciones de Estados Unidos, según la versión oficial del régimen

Mientras estaba en Doha, Rodríguez se reunió con el emir Tamim Bin Hamad Al-Thani y el viceprimer ministro y ministro de asuntos exteriores Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani.

Las dos partes “revisaron las relaciones de cooperación bilateral y los problemas regionales, así como varios asuntos de interés común”, dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores de Qatar.

HH the Amir met with HE Executive Vice President of the Bolivarian Republic of Venezuela, they reviewed the bilateral relations and ways of enhancing and developing them, in addition to a number of issues of mutual interest. #QNA pic.twitter.com/E3G3I36oAa

— Qatar News Agency (@QNAEnglish) March 1, 2020