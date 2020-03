Xiaomi anuncia fecha de lanzamiento oficial del nuevo Redmi Note 9

Un nuevo Redmi Note está a punto de llegar. Apenas iniciado el mes, Xiaomi ha confirmado la llegada del próximo integrante para su línea de gama media: el Redmi Note 9 será presentado oficialmente este jueves 12 de marzo al mediodía en la India (horario local), tan solo seis meses después del debut de su antecesor, el Redmi Note 8.

Por: La República

Sin lugar a dudas, la serie Redmi Note se ha convertido en una de las más populares y exitosas de la compañía china. Durante el año pasado, el Redmi Note 7 se posicionó en el sexto lugar de los smartphones más vendidos de 2019, mientras que el Redmi Note 8 se coronó como el teléfono más vendido del mundo durante el cuarto trimestre de 2019.

A través de Twitter, Redmi India y Manu Kumar Jain, vicepresidente global de Xiaomi, compartieron la invitación al evento de lanzamiento, la cual revela una de las principales características que destacará en el Redmi Note 9: su renovado sistema de cuatro cámaras traseras alojadas en un módulo cuadrado.

Brace yourselves for the biggest #Redmi product launch of 2020! ?#ProCamerasMaxPerformance is going to be nothing like you have ever seen before! A new #RedmiNote is coming on 12th March! ?

RT and share this EPIC announcement. ? #ILoveRedmiNote pic.twitter.com/1SqCT0pu3o

— Redmi India (@RedmiIndia) March 2, 2020