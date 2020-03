Alerta en la NBA por el coronavirus: Las precauciones que deberán tomar los jugadores para evitar posibles contagios

Click to email this to a friend (Opens in new window)

En medio del avance del nuevo coronavirus, que atenta a los ámbitos deportivos, sobre todo en disciplinas de equipo y de contacto, la NBA ha decidido encender sus alarmas y envió un comunicado a sus 30 franquicias con una serie de recomendaciones para que los jugadores eviten contagiarse el COVID-19, según informó la cadena ESPN este lunes

Esta circular que le ha llegado desde la oficina del comisionado Adam Silver a todos los equipos de la liga con el objetivo de continuar el desarrollo de la temporada regular sin que ningún integrante, sobre todos los jugadores, sufran contagios.

ESPN explica que la NBA ha aconsejado a los jugadores que eviten choquen de manos con los aficionados, que lo hagan con el puño en lugar de la palma de la mano. Además, les recomiendan no tomar objetos como bolígrafos, pelotas o camisetas de parte de los seguidores.

Este pedido ha tenido tal efecto que por ejemplo CJ McCollum, escolta de Portland Trail Blazers, ya anunció en Twitter su decisión de no firmar autógrafos “hasta nuevo aviso”, mientras recordaba a sus aficionados algunos consejos para protegerse de la epidemia. “El coronavirus ha golpeado oficialmente a Oregon… Asegúrese de lavarse las manos con jabón durante 20 segundos o más y cubrirse la boca cuando tosan. Estoy oficialmente tomando un descanso de firmar autógrafos hasta nuevo aviso”, escribió.

The Corona Virus has officially hit Oregon. More specifically Lake Oswego…Make sure y’all washing y’all hands with soap for 20 or more seconds & covering ya mouths when you cough. I am officially taking a break from signing autographs until further notice.

Sincerely,

CJ

— CJ McCollum (@CJMcCollum) February 29, 2020