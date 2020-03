Especialista afirmó que personas sanas no necesitan usar mascarillas para prevenir el coronavirus

Posteado en: Actualidad, Coronavirus, Salud

La transmisión comunitaria de coronavirus, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus, ha comenzado oficialmente en los Estados Unidos, con dos casos en California y uno en Oregon de origen desconocido. La primera muerte de coronavirus fue reportada el sábado 29 de febrero en Seattle. La respuesta humana natural a una enfermedad nueva y extraña que se dirige a un vecindario cercano a usted es sentir ansiedad y querer HACER ALGO. Es por eso que muchas personas han estado comprando y almacenando máscaras .

Por Tara Haelle / Forbes

Traducción libre del inglés por lapatilla.com

Pero incluso si pudiera comprar alguno en medio de la escasez mundial, ¿debería?

No.

Y si ya tienes máscaras, ¿deberías usarlas cuando estés fuera?

No.

¿Incluso si hay casos coronavirus en su comunidad?

Incluso si hay casos al lado, la respuesta es no, NO necesita ponerse o usar máscaras faciales (máscaras quirúrgicas, máscaras “N95”, máscaras de respiración o cualquier otra cosa) para protegerse contra el coronavirus. No solo no los necesita, no debe usarlos, según el especialista en prevención de infecciones Eli Perencevich, MD , profesor de medicina y epidemiología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Iowa.

“La persona sana promedio no necesita tener una máscara, y no debería usar máscaras”, dijo el Dr. Perencevich. “No hay evidencia de que usar máscaras en personas sanas los proteja. Los usan incorrectamente y pueden aumentar el riesgo de infección porque se tocan la cara con más frecuencia”.

Pero incluso si sabes lo que estás haciendo y te atas las manos a la espalda, no necesitas usar una máscara.

Solo use una máscara si está enfermo

En primer lugar, la mayoría de las personas que compran máscaras no obtienen una que impida que el virus llegue a su boca o nariz de todos modos. El coronavirus se transmite a través de gotas, no a través del aire. Eso significa que no puede inhalarlo al azar, pero también significa que la máscara quirúrgica estándar que ve que usa la gente no ayudará. Esas máscaras están diseñadas para mantener las gotas adentro, no para mantenerlas afuera, y tienen la intención de evitar que el usuario enferme a otros.

“La única vez que querrías una máscara es si estás enfermo y tienes que salir de la casa”, dijo el Dr. Perencevich. “Si tienes gripe o crees que tienes COVID, es cuando te pondrías una máscara para proteger a los demás. En su casa, si siente que está enfermo, debe usar una máscara para proteger a los miembros de su familia “.

ETA 1/3/20: Si está cuidando a alguien con COVID en su hogar, es aconsejable usar una máscara cuando esté cerca de esa persona, que también debe usar una máscara, dijo el Dr. Perencevich. Consulte a un proveedor de atención médica sobre la forma correcta de usar y desechar la máscara, o consulte este excelente explicador de la Organización Mundial de la Salud . Para aquellos preocupados por poder obtener una máscara si usted o un miembro del hogar se enferma con COVID, el departamento de emergencias o la clínica donde se le diagnostica si se los presentan. La persona enferma debe solicitar una inmediatamente después de llegar al centro de salud.

[ETA 1/3/20: Se ha planteado alguna duda sobre si este coronavirus está “en el aire” y qué significa eso. El virus no se transmite por el aire utilizando la definición científica utilizada para patógenos como la tuberculosis o el sarampión . Es posible que las gotas se aerosolicen para algunos virus, pero aún no hay evidencia que demuestre que este coronavirus se puede respirar cuando un individuo infectado cercano exhala. La mayor parte de la investigación sobre esta pregunta se centra en la influenza, como este estudio de 2018sugiriendo que el virus de la gripe puede ser aerosolizado en exhalaciones sin toser o estornudar. Esta evidencia es preliminar, y sigue siendo una pregunta científica abierta si (y qué) virus respiratorios basados ??en gotas se transmiten de esta manera. Hasta ahora, toda la transmisión documentada de casos de COVID ha involucrado gotas. ]

¿Qué mantiene alejado al virus?

El tipo de recubrimiento facial que reduce la exposición a partículas en el aire, incluida la protección del usuario contra virus y bacterias, se llama respirador . El tipo de equipo de protección personal (PPE) que usan los trabajadores de la salud cuando tratan a alguien con una enfermedad contagiosa grave es un respirador médico.

Como explica 3M, un importante fabricante de máscaras y respiradores, los respiradores médicos hacen ambas cosas: protegen al usuario de enfermarse y protegen al paciente de los gérmenes del usuario. De ahí proviene la confusión en los términos: el uso de “máscara” y “respirador” indistintamente. De aquí en adelante en este artículo, suponga que “máscara” se refiere a un respirador.

Estas mascarillas / respiradores médicos deben tener una clasificación de eficiencia de “N95”, “FFP2” o una clasificación similar que se refiera a cuántas partículas, y de qué tamaño, no pueden pasar. Los CDC tienen una página web que enumera todos los respiradores aprobados para protección personal.

Los respiradores médicos desechables pueden parecerse a las máscaras quirúrgicas estándar, pero deben desecharse después de un uso porque se contaminan con las partículas que están filtrando. Los respiradores reutilizables, que usan filtros reemplazables, son los que te hacen ver como un insecto gigante.

Entonces, ¿por qué no debería obtener un respirador médico N95?

Las personas que usan respiradores médicos han recibido capacitación sobre cómo usarlos para protegerse, como garantizar que la máscara forme un sello hermético con su cara.

Pero incluso entonces, “no importa cuán bien selle un respirador en la cara y cuán eficiente sea el medio filtrante, los usuarios deben esperar una pequeña cantidad de fugas dentro de cualquier respirador”, señala 3M. “Ningún respirador eliminará las exposiciones por completo”.

No usar o desechar una máscara de respiración correctamente puede aumentar el riesgo de infección porque literalmente atrapa todas las cosas en el aire que está tratando de evitar, y muchas personas terminan tocando su rostro distraídamente.

“Usar una máscara es complicado porque puede crear una falsa sensación de seguridad”, dijo el Dr. Perencevich. “Si no te lavas las manos antes de quitarte la máscara y después de quitarte la máscara, podrías aumentar tu riesgo”.

Incluso si cree que será lo suficientemente cuidadoso como para usar, usar y desechar la máscara adecuadamente, comprar estas máscaras en medio de la escasez existente hace que sea más difícil para los hospitales y los trabajadores de la salud que realmente las necesitan.

“Lo más preocupante es que si nuestros trabajadores de la salud están enfermos y tienen que quedarse en casa, entonces perdemos los médicos y enfermeras que necesitamos para superar este brote”, dijo el Dr. Perencevich, quien recientemente tuiteó preocupaciones sobre la “crisis potencial” de Respirador N95 escasez.

El cirujano general de los EE. UU., Jerome Adams, MD, incluso declaró en Twitter : “¡En serio, DEJEN DE COMPRAR MÁSCARAS!” Además de su ineficacia para proteger al público en general, dijo, “si los proveedores de atención médica no pueden hacer que atiendan a pacientes enfermos, ¡los pone a ellos y a nuestras comunidades en riesgo!”

De manera inquietante, el Dr. Perencevich incluso ha escuchado de colegas que vieron a personas saliendo de los hospitales con cajas de máscaras.

“Realmente necesitamos transmitir el mensaje de no quitar las máscaras de los hospitales”, dijo. “Tenemos que proteger a nuestros trabajadores de la salud porque ellos son los que nos cuidarán si nos enfermamos”.

Aquí se explica cómo protegerse realmente de COVID-19

Ya lo ha escuchado una y otra vez, pero la mejor manera de protegerse del coronavirus de verdad, de verdad, honestamente es lavarse las manos regularmente con agua y jabón. Karen Fleming, PhD , profesora de biofísica en la Universidad Johns Hopkins, explicó en Twitter por qué: “El coronavirus es un virus ‘envuelto’, lo que significa que tiene una capa externa de membrana lipídica”, una capa externa de grasa. “Lavarse las manos con agua y jabón tiene la capacidad de ‘disolver’ esta capa de grasa grasosa y matar el virus” , dijo .

Lávese las manos antes y después de comer e intente entrenarse para no tocarse la cara, “especialmente la boca y la nariz”, dijo el Dr. Perencevich. También lleve consigo desinfectante para manos en caso de que no pueda llegar al agua y al jabón después de tocarse la cara u otra superficie cargada de gérmenes (como pomos de las puertas).

“El hecho de que sea un virus respiratorio no significa que ingrese a su cuerpo a través de la respiración”, dijo. “Puede ingresar cuando sus manos contaminadas tocan su boca o cara. Así que lávese las manos y no se toque la boca o la cara sin lavarse las manos primero “.

También puede protegerse a sí mismo a través del distanciamiento social: si ve que alguien tose o estornuda o se ve enfermo, al menos a tres pies de distancia, ya que eso es lo más lejos que viajarán las gotas.

¿Qué sucede si estoy inmunocomprometido o viajo a áreas infectadas?

Si usted está inmunocomprometido o tiene un alto riesgo de complicaciones por el coronavirus, lo que significa que ya tiene un alto riesgo de complicaciones de la gripe, debe hablar con su médico sobre si es necesario usar un respirador médico en público, Dr. Dijo Perencevich. Del mismo modo, si viaja a un área con transmisión generalizada conocida, consulte a una clínica de viajes. Sin embargo, incluso en estos casos, el distanciamiento social y lavarse las manos con frecuencia son sus herramientas de protección más importantes y efectivas.

Esto es lo que DEBE hacer para prepararse para COVID-19

Por lo tanto, no debería comprar máscaras, pero hay cosas que puede hacer para prepararse para un brote en su ciudad. Primero, asegúrese de tener al menos 3-4 semanas de medicamentos que necesite “para no tener que quedarse sin ellos y obtenerlos en un momento determinado”, dijo el Dr. Perencevich.

Del mismo modo, tenga suficientes necesidades, incluyendo alimentos y cualquier cosa sin la cual no pueda vivir, a la mano si la escuela se cancela por varias semanas y los niños están en casa. No tiene que almacenar alimentos, pero estar preparado para cualquier tipo de emergencia, no solo un brote de enfermedad sino también un clima severo e inesperado y eventos similares, significa tener suficiente comida y agua (un galón por persona por día) a mano para tres días junto con suministros para usar en caso de cortes de energía.

El Departamento de Seguridad Nacional está disponible en línea en el Departamento de Seguridad Nacional, y la epidemióloga de Kent State, Tara C. Smith, PhD , ofrece excelentes consejos sobre cómo prepararse para COVID-19 en Self .

¿Dónde puedo obtener más información sobre respiradores y máscaras médicas?

Para las personas con mentalidad técnica o científica, ciertamente es posible saltar por una madriguera de conejo y aprender todo sobre la fabricación y las especificaciones técnicas de los equipos de protección personal. Además de la página de los CDC ya mencionada, los súper geeks querrán leer todos los enlaces en la página de Salud y Seguridad Laboral de 3M en el Nuevo Brote de Coronavirus . Si bien 3M no es el único fabricante, es uno de los principales con una gran cantidad de información útil y fácil de leer sobre el riesgo de los productos enviados desde China (no hay mucho), alternativas de atención médica a los respiradores quirúrgicos N95 , preguntas frecuentes para los profesionales de la salud y el público en general , y cómodetectar productos falsificados (aunque esto variará según el fabricante).