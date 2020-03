Lo noqueó con un derechazo con la precisión de un francotirador, pero no ganó el cinturón (VIDEO)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

El brasileño Deiveson Figueiredo venció el pasado sábado al estadounidense Joseph Benavidez en una pelea por el título en la categoría de peso mosca de la UFC en el evento de artes marciales mixtas Fight Night, celebrado en Norfolk (Virginia, EE.UU.).

Por RT

Luego de un primer asalto con un intercambio parejo de golpes, pero sin mucha contundencia, el ‘Dios de la Guerra’ consiguió acertar un devastador derechazo en el rostro de Benavidez, que cayó prácticamente noqueado. Sin embargo, el brasileño no desistió y arremetió de inmediato con un par de puñetazos más hasta que el árbitro lo interrumpió para decretar el final.

Right on time, the God of War exacts his violent toll. Deiveson Figueiredo completes the tragedy of Joe Benavidez, collapsing the legend and denying him a belt forever. Where do the flyweights go from here? #UFCNorfolk pic.twitter.com/fbJvKlhL7C

— Kyle Johnson (@VonPreux) March 1, 2020