NetBlocks confirmó nueva interrupción de Internet tras otro bajón eléctrico en Venezuela

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El observatorio de Internet NetBlocks confirmó este martes una nueva interrupción en la conectividad tras el nuevo bajón eléctrico que afectó a varios estados del país.

lapatilla.com

NetBlocks compartió en su cuenta de Twitter una imagen de lo limitado que estuvo el Interne tras el corte de energía que ocurrió a las 2:45 pm en las siguientes regiones: Táchira, Mérida, Barinas, Trujillo, Portuguesa, Lara, Apure, Falcón, Zulia y Carabobo.

Confirmed: A new power outage has again disrupted internet connectivity in various states of #Venezuela; real-time network data show significant impact from 2:45 p.m. local time, just days from the first anniversary of the national power grid’s collapse #3Mar #Bajón #SinLuz ?? pic.twitter.com/FF5VQBBYmZ

— NetBlocks.org (@netblocks) March 3, 2020