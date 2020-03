Pompeo alertó al círculo íntimo de Maduro sobre cualquier acto violento contra Guaidó

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, advirtió al círculo íntimo en la cima del régimen de Nicolás Maduro sobre cualquier posible acto violento en contra de la integridad física del presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó.

“Responsabilizamos a Maduro y a quienes lo rodean por la seguridad y el bienestar del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó”, alertó Pompeo en Twitter.

El máximo representante diplomático de EEUU, recordó que la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas “ha pedido la disolución de las pandillas respaldadas por el régimen, como los colectivos, porque los venezolanos necesitan seguridad, no violencia y depredación promovida por el régimen”.

Asimismo, reiteró que “cerca de 60 naciones apoyan Guaidó junto a la gente de Venezuela, pero todos debemos hacer más”.

Nearly 60 nations stand with @JGuaido and the people of #Venezuela but we all must do more.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) March 3, 2020