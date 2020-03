¡Escándalo! Futbolista del Tottenham saltó a la grada para enfrentarse con un fanático (Videos)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El Tottenham quedó eliminado este martes en los penales ante el Norwich tras igualar 1 a 1 en el tiempo reglamentario. El defensa belga Jan Vertonghen abrió el marcador para los Spurs, pero el suizo Josip Drmic empató para los Canarios a falta de 10 minutos para el final.

En la tanda decisiva, el veterano arquero neerlandés Tim Krul, de 31 años, se convirtió en el héroe de su equipo, al detener tres lanzamientos a los Spurs, incluido el del argentino Erik Lamela, y clasificó al Norwich para cuartos, donde se medirá al Derby County o al Manchester United, que jugarán el jueves.

Pero lo más destacado estuvo luego del final, cuando el futbolista Eric Dier saltó hacia una de las gradas del estadio para enfrentarse a golpes con un grupo de aficionados que, aparentemente, habrían tenido un altercado con uno de sus familiares.

En los videos que circulan en las rede sociales se ve como el inglés grita “es mi hermano”, si bien en un momento se creyó que hacía referencia a su compañero Gedson Fernandes, quien había fallado una de las ejecuciones, en realidad, hablaba literalmente a su hermano menor.

En conferencia de prensa, José Mourinho, entrenador del Tottenham, declaró: “No creo que eso pertenezca al juego. El juego fue una representación fantástica de la Copa FA, pero no puedo escapar de la pregunta. Creo que Eric Dier hizo lo que nosotros, como profesionales, no podemos hacer, pero cuando alguien te insulta y tu familia está involucrada, especialmente tu hermano menor…”.

Además, el portugués pidió que su dirigido no sea castigado aunque no justificó su violento accionar: “Si el club disciplina a Eric Dier, no estaría de acuerdo, pero lo que hizo estuvo mal”.

