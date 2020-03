Sony podría dar más información de la PlayStation 5 en las próximas semanas

Pasa el tiempo y seguimos sin saber información detallada de la próxima consola PlayStation 5. El secretismo de Sony con PS5 es total, mientras Microsoft anuncia cada día nuevas características y funciones de la potente Xbox Series X. Muchos esperan que pronto la compañía nipona desvele el diseño, juegos de lanzamiento o el aspecto del mando de PS5, pero hasta el momento solo se escuchan rumores.

Por HobbyConsolas

El último viene de parte de Luke Stephens, un conocido usuario de Twitch y YouTube que asegura tener nuevos datos filtrados sobre la nueva consola de Sony. Así lo asegura en un tuit que ha publicado esta madrugada. Dice lo siguiente:

Heard from one of my old Sony pals that they’ve internally delayed the reveal and launch dates of PS5 due to supply chain concerns. Was supposed to be revealed a little over a week ago. We should find out more before April.

— ? Luke Stephens ? (@LukeStephensTV) March 5, 2020