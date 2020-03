Un tiroteo deja un muerto y cinco heridos durante evento familiar en Tulare, California

Un tiroteo dejó este miércoles por la noche al menos un muerto y cinco heridos en Tulare, California, según dijo la policía a medios locales. El acto de violencia armada habría ocurrido en un evento familiar, informó la reportera Nathalie Granda de ABC30.

Por Noticias Telemundo

La persona declarada fallecida es un hombre adulto de 23 años, cuya identidad no ha sido difundida, según un comunicado de la policía. Entre las víctimas hay una niña de siete años, agregó el portavoz de la policía de Tulare Ed Hinojosa. La menor sufrió múltiples heridas de arma de fuego y fue trasladada a un hospital.

Witnesses say a total of 6 people, including a 7 year old child were shot during a family gathering outside. They say they heard gunfire ring out and ran for their lives. Still waiting to get that information confirmed by police . @ABC30

