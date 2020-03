Cancelan el Festival de la Calle Ocho de Miami

El icónico festival de la Calle Ocho de Miami fue cancelado este año para garantizar la seguridad y la salud de los residentes de la ciudad, según confirmaron autoridades locales.

Por Telemundo 51

El comisionado Manolo Reyes, confirmó la noticia mediante una publicación en su cuenta de Twitter, donde precisó que “la seguridad y la salud de nuestros residentes es siempre nuestra primera prioridad. Por esta razón, la ciudad de Miami y los organizadores del Festival Calle Ocho acordaron cancelar el evento de este año”.

The safety and health of our residents is always our first priority. For this reason, the @CityofMiami and the organizers of Calle Ocho Festival have agreed to cancel this year's event.#Miami #Manolo4oneMiami

— Manolo Reyes (@Manolo4Miami) March 6, 2020