En Fotos: Misterioso pez con aspecto de cocodrilo aparece en estanque de EEUU

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Un vecino de la localidad estadounidense de Radnor ha hallado una especie de aligátor muerto en un estanque. El ‘Atractosteus spatula’, como se suele designar en jerga científica, es una especie común en la costa de Estados Unidos y México. Su origen se remonta a la época eocénica y su hábitat natural es el agua dulce.

Por: Sputniknews

Un espeluznante hallazgo se ha producido en Estados Unidos. Una suerte de aligátor, especie rara de pejelagarto, ha sido encontrada muerta en el estado de Pensilvania.

El animal, según han informado los medios locales, apareció en un estanque del municipio de Radnor, y fue identificado concretamente como un catán (Atractosteus spatula), comúnmente encontrado en el Golfo de México y extendido por toda América Central y Norteamérica.

Lee la nota completa Aquí

RARE FISH LOCATED IN RADNOR POND:

Radnor Township Animal Control was notified of a rare discovery in the pond at Fenimore Park this week. The Alligator Gar fish, commonly found in the Gulf of Mexico, was located by a township resident deceased. (1/2) pic.twitter.com/qjP7zOPEnY

— RadnorPD (@RadnorPD) March 4, 2020