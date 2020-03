Marcos Hernández López: 20 años de polarización extrema

Posteado en: Opinión

¿Qué va a pasar en este país?, ¿Cuándo llegará el cambio?, ¿Hasta cuándo Maduro?… La respuesta no se puede dar sin hacer un análisis profundo de los errores políticos y socio histórico del pasado y presente. Si algo tiene significación real en Venezuela, son los dilemas en sus diferentes dimensiones. El desconcierto y la duda emergen a diario y con mucha fuerza entre los millones de venezolanos. No obstante, ser un dilemático no necesariamente es gravitar en la desesperanza, tarde o temprano germinará el cambio. Recurriendo a la historia, según hubo una reunión secreta entre el líder sindical y ex presidente de la Polonia post comunista, Lech Walesa y Papa Juan Pablo II, el sumo pontífice le dijo al premio nobel de la paz: “te prohíbo tres cosas: que mates, que odies y que pierdas la esperanza, todo el mundo ya sabe el resto de la historia.

Esta Venezuela del éxodo, de la que huyen sus hijos, porque no ven futuro y la muerte está en todas partes, no es la que teníamos ni la que queremos. Esas intencionadas cadenas nacionales de radio y TV que hace Maduro, junto a minicadenas llamadas noticiarios de la patria y la proliferación de radios y televisoras regionales o locales convertidas en red de lavado de cerebro para apuntalar el pensamiento único, atentan contra la libertad, inteligencia y dignidad de la gente, no es lo deseado por la mayoría de los venezolanos, no se pueden construir mentiras verdaderas, el tiempo a la revolución venezolana se le agotó, nunca llegó la redención a los pobres.

Venezuela con una de las reservas más grandes de petróleo y gas del planeta, es humillada ante una aguda crisis económica, articulada a la inflación más alta del mundo e inseguridad ciudadana la más grave de su historia. Un país con más de 85% de pobres, cercano a la hambruna con significativos niveles de escasez en sus productos básicos y en medicinas. Está llamada a convocar con acciones el cambio del modelo Socialismo Siglo XXI por otro que ponga orden político para salir de la ruina económica. Mientras no se corrijan las desviaciones estructurales no se resolverán los problemas económicos y sociales. El modelo Socialismo Siglo XXI que trata de imponer Maduro a la fuerza tiene un gran rechazo revelado 87,4%, la gente quiere hablar de sociedad civil organizada y no de comunas. En vez de cooperativas fracasadas, quiere hablar de microempresas. En vez de lucha de clases, la gente pide respeto y oportunidades emprendimientos. Venezuela tiene derecho a recuperarse… El 80,3% de los venezolanos pide cambio político. Al final, Venezuela no es Maduro.

La decadencia del capital político rojo se centra en su esencia en la caracterización del tipo de liderazgo que práctica Maduro, un liderazgo que no transmite el mismo grado de respeto y seguridad que generaba su comandante eterno en sus seguidores, seguramente el elector chavista fue solidario de manera automática con la solicitud que hizo en su momento histórico el fallecido mandatario a sus bases para que le dieran su respaldo incondicional a Nicolás en el año 2013. Hasta ahora Nicolás ha demostrado no tener madera de líder político, sólo se proclama “el hijo de Bolívar y Chávez” para intentar mantener “secuestrado” parte de un capital político chavista, para muchos revolucionarios es un intento fallido. En medio de toda una complejidad económica, nudos críticos en la política, Maduro sigue con un nivel significativo de sordidez que directamente complica la dinámica de un país que desea cambio político y rescate del voto, las crisis perturban los sueños indeseados de la violencia.

En síntesis, son 20 años con una polarización extrema, donde el chavista no migraba de preferencia tan fácilmente, ahora la mayoría piensan seriamente en un cambio de gobierno ya. Que Maduro haya frenado por momento algunas complejidades de enfrentamientos sociales, no implica que haya resuelto la crisis estructural económica y le dé esperanza de continuar en el poder central, así como la debilidad estratégica en el marco de la decadencia de su capital político, nudo crítico para aceptar nuevas elecciones competitivas. Soplan indetenibles vientos de cambios en Venezuela…“Cuando soplan vientos de cambios, algunos levantan muros y otros construyen molinos”

