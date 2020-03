Utilizan una escuela pública de Miami Beach para filmar un video de alto contenido sexual

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Un entrenador de baloncesto de una escuela pública de Miami Beach está en serios apuros después de que se viralizó un video filmado en el centro educativo con un alto contenido sexual.

Por La Prensa

Una mujer, conocida como Nastya Nass, que cuenta con 6.8 millones de seguidores en Instagram, utilizó el gimnasio de la escuela para grabar un video de promoción de su “Twerk Tour”.

En el video, se ve a la mujer dirigiendo a un grupo de 47 bailarinas vestidas con pantalones cortos ajustados y moviéndose a ritmo de “Twerking” -un tipo de baile con un alto contenido sexual- con la canción “Yikes” de Nicki Minaj.

El video, de 13 minutos de duración, se subió a YouTube el 28 de febrero y ya cuenta con más de 150,000 visitas. Una versión mucho más corta tiene 3.4 millones en Instagram.

Your high school gym hosting a celebrity twerking event ("Yest, that's actually a thing.") Could it happen anywhere? Maybe. But of course, it happened in Miami Beach. from @colleen_wright https://t.co/8toMgE0vk4

— rickhirsch (@rickhirsch) March 5, 2020