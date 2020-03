“Hace un año volví a nacer”: La increíble transformación de Daniela Alvarado

View this post on Instagram

Un año… Hace un año volví a nacer, entré a la sala de un quirófano completamente aterrada, en pánico y hoy les digo que fue la mejor decisión que he tomado en mi vida, ya no era un tema de peso, el punto era que estaba a un paso muy pequeño de odiarme a mi misma y seguir haciéndome daño y eso no era el camino que quería. ¿Que me faltan muchas cosas? Si, bastantes, pero puedo decir que en este punto de mi vida no tengo dudas con respecto a nada, me amo y por consecuencia amo más a los demás, las puertas de mi vida se abrieron y estoy viviendo cosas que antes sólo aparecían en mis sueños. Cuando estás en armonía con tu mente, cuerpo, espíritu, la vida avanza, te regala cosas y te dice: BIENVENIDA! @drguillermoborjas nunca bastarán mis palabras para agradecerte este comienzo en mi, este despertar, sabes que te adoro, a ti y a María de Los Ángeles, mi respeto y amistad infinita, siempre estaré aquí para ustedes. Y hoy a Dios y a la vida le digo: Vamos hacerlo, tengo miedo, estoy asustada pero quiero hacerlo, quiero ir por este camino que tú me pusiste para vivirlo y ser completamente feliz.