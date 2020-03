EN VIDEO: Momento en que el buque “Negra Hipólita” perpetra contrabando de combustible en Falcón

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Capturaron en video, presuntamente con un avión Da-42 MPP, el momento en que el buque petrolero venezolano, “Negra Hipólita“, perteneciente a PDVSA, perpetrando la venta ilegal de al menos 126 mil barriles de combustible en las costas del estado Falcón, tal como lo informó Néstor Reverol, ministro de Interior del régimen de Nicolás Maduro.

lapatilla.com

Durante una rueda de prensa el pasado sábado 7 de marzo, Reverol informó que fueron detenidas al menos 38 personas, incluyendo el presidente de PDV Marina, Oswaldo Vargas, señalado de traficar combustible en un acto que calificó de “traición a la patria”.

Además de Vargas, fue aprehendido su asistente, seis miembros del servicio de despacho del Centro de Refinación Paraguaná, en el extremo noroeste del país, y 30 tripulantes del buque tanque “Negra Hipólita“, de la flota de PDV Marina.

Footage of the oil products tanker the Negra Hipólita conducting a ship to ship transfer (fuel smuggling) off the coast of Falcon state. Oswaldo Vargas the president of PDV Marina who oversaw the smuggling was arrested by DGCIM on Friday #Venezuela pic.twitter.com/zb2C2Z4JMI

— CNW (@ConflictsW) March 7, 2020