Pánico por el coronavirus en Australia: La Policía interviene en una pelea de tres mujeres por papel higiénico (Video)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El brote del nuevo coronavirus, que afecta a decenas de naciones y se ha cobrado la vida de miles de víctimas en todo el mundo, provoca que algunas personas realicen grandes compras por temor a una escasez de suministros.

De hecho, algunos de los principales supermercados de Australia tuvieron que racionar la venta de papel higiénico después de que sus clientes vaciaran los estantes como consecuencia de una ola de compras.

Ese pánico provocó que varios policías de Sídney tuvieran que intervenir en una pelea entre tres mujeres por adquirir ese producto en un supermercado de la cadena Woolworths, un conflicto que se difundió en redes sociales.

El video de ese incidente muestra cómo algunas mujeres se empujan, gritan y luchan por un carrito de compras lleno de papel higiénico y, en un momento de ese altercado, una de las presentes tira del pelo a otra fémina involucrada.

“Solo quiero un paquete”, espeta una de esas mujeres, mientras que quien posee el carro lleno de papel higiénico responde: “No, un paquete no” antes de que dos trabajadores del supermercado intervengan para detener la discusión.

“Esto no es ‘Mad Max'”

Andrew New, inspector interino de la Policía de Nueva Gales del Sur, pidió a sus compatriotas que “no entren en pánico cuando vayan de compras” porque no se trata de una película de la saga ‘Mad Max’ y “no hay necesidad de hacer eso”, reseñan medios locales.

Este oficial señaló que las autoridades de Australia “no tolerarán violencia de esa naturaleza” y recordó que “cualquier persona involucrada en un comportamiento así podría cometer un delito y terminar ante un tribunal”.

#BREAKING: A scuffle broke out at a Woolworths in Chullora this morning with patrons coming to blows over toilet paper, forcing employees to intervene. Bankstown police attended the scene and no charges have been laid. #9News pic.twitter.com/9TmDAStb9D

— Nine News Australia (@9NewsAUS) March 7, 2020