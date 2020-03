Actriz venezolana se retiró de la industria porno de Estados Unidos y este fue el motivo

View this post on Instagram

No es para siempre, nada es para siempre. Es solo una PAUSA quiero salir de mi zona de confort en este caso el se*o, creo que es la mejor manera de crecer aunque tenga miedo, aunque mi ego quiera frenarme, LASIRENA69 es solo un personaje. Solo creo en los cambios, estamos siempre en constante movimiento y eso es lo más divertido de la vida nunca parar y tratar de seguir el flow. El po*no me ha dado LIBERTAD, amo ser libre, amo el se*o, nadie me juzga por ser "TAN SEXY". Pero nada es perfecto, he vivido momentos INCREIBLES, otros no tanto… justo en esos momentos decidí escribir TODO lo que estaba viviendo, lo bueno, lo malo, momentos de mucha ansiedad MUCHA. De todo eso salió un monólogo muy REAL, hay partes cómicas, otras no tanto.No solo escribí sobre LASIRENA69 y todo ese ego, también hay un poco de mi, de Antonella. Ahora mi meta es pararme en una tarima presentarles MI monólogo MI show. Viajar y reventarla, se que tengo a los mejores FANS sin ustedes no hay nada, desde el día uno he contado con ustedes. Les quiero decir que el QUESO sigue, seguirá soy adicta al se*o , adicta a CREAR. Activa en todas las plataformas creando para ustedes. Muy pronto me tendrán en VIVO. SHAU, link en mi bio toda la entrevista. BY: @ubmagazine @elestimulo Gracias por el apoyo. ♥️🇻🇪 Nos Vemos.