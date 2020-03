Cómo afecta el coronavirus al deporte motor en el mundo

Posteado en: Coronavirus, Deportes, Titulares

El drama del coronavirus superó las fronteras y todo tipo de actividades. El deporte motor no está exento y varias de las principales categorías a nivel internacional se vieron afectadas ya sea con cancelaciones o suspensiones de carreras, modificaciones de itinerarios y de formas de trabajo. Hasta ahora la Fórmula 1 tiene confirmado su inicio en Australia el próximo 15 de marzo.

Por Dario Coronel / Infobae

Pero ya están las primeras consecuencias por la pandemia del virus COVID-19 y por ejemplo, por primera vez en su historia la Máxima tendrá una carrera sin fanáticos en un autódromo. Infobae repasa cómo se vio afectado el mundo de los fierros donde algunos ingresan en boxes y todos buscan evitar que los motores se apaguen.

Fórmula 1

Este domingo se conoció que el Gobierno de Italia (segundo país con más cantidad de infectados después de China) aplicó la restricción de entrada y salida de 12 provincias, varias de ellas en el norte del país. Se incluye Módena, donde está Maranello, la casa de Ferrari, que desde el 25 de febrero cerró los accesos a sus museos. El ejecutivo italiano decretó “evitar de forma absoluta cualquier movimiento dentro y fuera de los territorios, excepto los movimientos motivados por necesidades laborales especiales o situaciones de emergencia”. Entonces el personal de la Scuderia encuadra dentro de las excepciones, más allá de que los autos y el resto del cargamento ya estaban en viaje rumbo a Melbourne, en Australia, donde este fin de semana arrancará el campeonato. El resto del staff partió este lunes.

Si bien esta medida también afecta a los integrantes y materiales de Pirelli, cuya fábrica está en Milán, por la mencionada salvedad no habrá problemas con la provisión de gomas. Sí dicha empresa y Ferrari debieron cancelar una prueba con neumáticos de 2021 prevista para el 5 de marzo en el Circuito de Fiorano, propiedad de la Scuderia, por las restricciones para reuniones en público.

A su vez el mencionado bloqueo no afecta al equipo Alpha Tauri porque su sede, en Faenza, corresponde a la provincia de Rávena, que no está incluida.

En tanto que para la segunda fecha en Baréin, primero se habían dejado de vender entradas. Luego se anunció que se correrá sin público, un hecho sin precedentes en la historia de la Máxima. El comunicado difundido por el Reino de Baréin afirma que “como nación anfitriona de la F-1, equilibrar el bienestar de los seguidores y los asistentes a la carrera es una responsabilidad tremenda”.

“Dada la continua difusión de COVID-19 a nivel mundial, convocar un evento deportivo importante, que esté abierto al público y permita que miles de viajeros internacionales y fanáticos locales interactúen en estrecha proximidad, no sería lo correcto en este momento”, agrega.

Cabe recordar que antes se había cancelado el Gran Premio de China que iba a ser el 19 de abril. Hasta el momento la continuidad del calendario está asegurada.

Sobre el tema, Chase Carey, director ejecutivo de Formula One Management (FOM), empresa que está a cargo de los derechos comerciales, afirmó que “es algo difícil por lo que estamos pasando, porque está cambiando la situación cada día. Al mundo no le gusta la incertidumbre, pero es una cuestión importante y lidiaremos con ella convenientemente”.

Mientras que ante la posibilidad de que en algún país no dejen ingresar a equipos italianos como Ferrari y Alpha Tauri, Ross Brawn, responsable técnico de FOM, avisó que “si un equipo no puede entrar en un país, no podremos organizar la carrera porque sería injusto. Obviamente si alguien elige no ir, es su decisión, pero si alguien no puede entrar en el país por una decisión política, no sería una competición justa”.

Debido a las recomendaciones de no darse la mano, por caso, el piloto inglés de McLaren, Lando Norris, sostuvo en broma que “creo que nunca le doy la mano a Carlos (Sainz, su compañero). De todos modos es normal que le dé un puñetazo o él me lo da a mí para saludarnos”. Ya en un tono serio, indicó que su reparo es “no hay que tocar las cosas que todos los demás tocan, nada de apretones de manos, mejor chocar el codo o chocar los cinco en el aire, sin llegar a tocarnos”.

MotoGP

Abortó su carrera en el arranque del campeonato en Qatar que debió ser este domingo 8 de marzo. El motivo fue por las restricciones que hay en el país árabe para los vuelos provenientes de Italia, donde todos sus pasajeros quedan 14 días en cuarentena. Hay varios pilotos y otros integrantes del staff permanentes que son italianos. Sí hubo carreras de las categorías menores, el Moto2 y el Moto3, donde ganaron el japonés Tetsuta Nagashima (Kalex) y el español Albert Arenas (KTM), respectivamente. Las divisiones menores pudieron competir porque sus equipos ya estaban en el circuito qatarí desde semanas previas por ensayos de pretemporada.

A propósito de la determinación del Gobierno italiano sobre los bloqueos, no afecta al equipo Ducati que está en Bologna, que no está incluida. Caso contrario al de la provincia de Pesaro Urbino, donde está Tavullia, la localidad del astro Valentino Rossi. Lo mismo donde se atiende a la escuadra oficial Yamaha que está en Lesmo, en la provincia de Monza y Brianza. No obstante, “El Doctor” (apodo de Rossi) y el resto de sus compatriotas que forman parte del Mundial de Motociclismo, por sus obligaciones laborales contraídas, no deberían tener problemas para salir.

En tanto que, a pesar de este panorama, está ratificada la carrera en la Argentina para el 19 de abril. Lo aseguraron la organización local y Dorna, empresa a cargo de la categoría. Además, el Ministerio de Salud no recomienda la suspensión de los eventos masivos. En 2019 hubo 179.551 personas contando los tres días de actividad. La carrera en Termas de Río Hondo, Santiago del Estero, será la segunda fecha de la temporada que comenzará el 5 de abril en Austin, Estados Unidos.

Rally Mundial

De momento no planteó variantes importantes. Sí sus sedes como el caso de México (tercera fecha), donde se correrá del 12 al 15 de marzo. Allí acudirán expertos de la medicina local, para asegurar que se aplican las medidas internacionales para evitar la propagación del COVID-19. Habrá que ver cómo reciben a los italianos de Pirelli y a alguno de los integrantes del equipo Hyundai, por ejemplo su director deportivo, Andrea Adamo.

Por ahora sigue en pie la 40ª edición del Rally de Argentina, del 23 al 26 de abril, en Córdoba, que será la cuarta fecha de la temporada.

Fórmula E

Se canceló la carrera en Sanya, China, pautada para el 21 de marzo y se analizan posibles reemplazos. También se pospuso la competencia en Roma, Italia, que era programada para el 4 de abril.

El brasileño Felipe Massa, ex piloto de F-1 y actual integrante del equipo ROKiT Venturi Racing, habló al respecto. “Ahora tenemos que entender dónde será la próxima carrera, cómo será, esto no es solo un problema de Fórmula E, es un problema general, todos los deportes y todos los eventos se están cancelando en muchos países que han sido afectados por este virus, por lo que tendremos que tratar de resolver el problema y espero que el campeonato continúe como debería”, dijo en declaraciones difundidas por la prensa oficial de la categoría de autos eléctricos.

Por el mismo medio, el piloto chino Ma Qinghua, aseguró que “la situación ahora no es tan buena, especialmente en Europa. En China está bien controlado y, por ejemplo, vengo de Shanghai, donde no hay más personas infectadas, por lo que es una buena noticia para nosotros. El Gobierno chino hizo un gran trabajo para contener esta situación”.

“Me gustaría sugerir a las personas que si no es necesario, es mejor quedarse en casa y ver cómo va la situación. Y si tiene algún problema en su cuerpo, no dude en ir al médico. Tan pronto como reciba asistencia médica, es mejor, no es algo realmente peligroso. Es algo que podría ser curado, pero si intentas retrasar tu visita al hospital, podría aumentar el peligro. Creo que es bueno ver lo que se está haciendo en China y también creo que el Gobierno está ayudando mucho. También creo que desde el lado europeo y estadounidense, todos están tratando de encontrar una nueva cura para este virus, pero vamos a sobrevivir como de costumbre y creo que se resolverá en un momento determinado”, agregó el asiático, corredor de la escuadra NIO 333 FE Team.

Mundial de Superbikes

Postergó su carrera en Tailandia, que en el calendario figuraba para el 21 y 22 de marzo y ahora se disputará el 3 y 4 de octubre. En tanto que anunció que no va a competir en Qatar, por la mencionada resolución del Gobierno local para los vuelos provenientes de Italia. La fecha estaba anotada para el 14 y 15 de marzo. La categoría tiene comprometido su cierre de campeonato en nuestro país, el 10 y 11 de octubre, en San Juan.

Mundial de Rally Cross Country

El Rally Ruta de la Seda es un evento muy conocido del cross country. Se trata de una competencia tipo Dakar, con muchos protagonistas de la legendaria carrera. Forma parte de los Mundiales de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) y la Federación Internacional del Motociclismo (FIM). Si bien se llevará a cabo del 2 al 16 de julio, sus organizadores ya analizan modificar el recorrido original que contemplaba una largada en Rusia, visita el sur de Kazajistán, país que será sede del día de descanso, y un paso hacia China por el mítico desierto de Gobi, para finalizar en Urumqi. Serán 8.000 kilómetros en 12 etapas.

Perjuicios económicos

No hay un monto exacto, pero puede hablarse de varios millones de dólares en pérdidas para la categoría (por el canon que cobra), el promotor local (por venta de entradas y otros derechos) y la sede (por el impacto económico del evento). Al ser carreras internacionales sus contratos tienen cláusulas de cancelación por razones de fuerza mayor como este caso. Ahora bien, respecto de la F-1 ya empezó a perder dinero sin una carrera (la de China) en lo que iba a ser el calendario más largo de sus 70 años de historia con 22 carreras. Por tomar un dato, según el sitio de negocios expansión.com, el lunes 2 de marzo las acciones de la Máxima en Wall Street cayeron un 3,23 por ciento hasta los 37,8 dólares. Al día siguiente bajó otro 0,26 por ciento. Ahora sus títulos dejan un 17 por ciento de ganancia.

Está claro que ante el panorama del coronavirus la máxima prioridad es cuidar en tiempo y forma a las personas afectadas y evitar futuros contagios. El deporte motor no puede eludir esta realidad, se adapta a los cambios y hace lo posible para seguir en carrera.