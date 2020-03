¿Escucharon a los fanáticos? #QueVuelvaChynoyNacho se posicionó y esto fue lo que dijeron los artistas

View this post on Instagram

“Se va un tema y llega otro” (se ha puesto RARO todo en mi vida últimamente) Quiero con este post decirle a los colegas músicos que se han mostrado insistentes (sé que con la mejor energía e intención) con el asunto de la reunión entre @chynomiranda y yo, que estoy completamente convencido de que en el tiempo de Dios no existe margen de error. Tanto @chynomiranda como yo hemos madurado mucho, gracias a Dios por las experiencias vividas; nos hemos convertido en mejores seres humanos y definitivamente en nuestra privacidad hemos trabajado en limar asperezas, diluir rencores, eliminar cualquier resentimiento y en limpiar nuestros corazones sacando los sentimientos amargos (en esa materia hemos avanzado demasiado, no se preocupen, por favor, no se preocupen). Ahora bien, ambos entendemos que nada forzado es bueno, que todo es mejor cuando se da de manera natural y orgánica. Muy pronto llegará ese momento. Mientras tanto queremos seguir contando con el apoyo que nos dan, sobretodo en los siguientes días que ambos tenemos proyecto que defender. Aquí no hay competencia ni rivalidad, solo seguimos haciendo nuestro trabajo con el entusiasmo que a cada uno nos caracteriza y con la pasión que los dos sentimos por la música. Existen las causalidades y las casualidades. No lo duden. No juzguen el hecho de que cada uno tiene algo que mostrar el 13 de marzo. Apoyen a Chyno el 13 de marzo y apóyenme a mí también y ahí está la solución. Chyno les dará #AMORDELBUENO y yo les demostraré que a veces lo que luce #ALREVÉS está justo como debe. P.D: para que no piensen lo contrario, no es molestia el asunto del hashtag que crearon #quevuelvachynoynacho (es hasta motivador) Gracias por la buena intención. Avancemos.